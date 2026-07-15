Audi Q3 krijgt dikkere standaard uitrusting én veel meer trekgewicht!

Audi begint er een gewoonte van te maken om pas uitgebrachte modellen kort na de release al te voorzien van een kleine upgrade. Dat gebeurde bij de A3 en diens hoge broer, de Q3 , krijgt vandaag dezelfde behandeling. Zeker voor de Nederlandse koper is de aangepaste Q3 interessanter geworden.

Wij in Nederland krijgen alleen de plug-in hybride Q3 geleverd met 272 pk. Laat nu net het toeval zijn dat een van de kleine veranderingen aan de Q3 specifiek voor die uitvoering is. En dan ook nog eens op een onderdeel dat veel Hollanders rond deze zomerperiode erg belangrijk vinden: het trekgewicht.

Hoger trekgewicht voor de Q3 PHEV

De stekker-SUV van Audi had een maximaal trekgewicht van 1.400 kilo. Daarmee kom je in de problemen wanneer je een grote gezinscaravan naar Zuid-Frankrijk wil trekken. Dit probleem is opgelost met de vernieuwde Q3. De e-hybrid mag nu 2.000 kilo trekken (geremd). Kijk, dat lijkt er meer op! Audi Nederland is voor Autoblog.nl nog aan het uitzoeken waarom de Q3 nu ineens zoveel meer mag trekken.

Andere veranderingen aan de Audi Q3

Standaard gaat de Q3 er na deze opfrisser leuk op vooruit. De kleine SUV heeft nu altijd verwarmde stoelen, automatische airconditioning met twee zones en een achteruitrijcamera. Er zijn nog altijd drie pakketten genaamd Tech, Tech plus en Tech pro. Hierin vind je nu meer opties die ook echt veel invloed hebben op je rijbeleving. Denk aan verbeterde ophanging, akoestisch glas of een Sonos-geluidssysteem. Leuk voor de bijrijder: je kunt voor het eerst een passagiersscherm aanvinken in de optielijst van de Q3. Best bijzonder, zo’n premium optie in een instap-Audi-model.

Verder past Audi de adaptieve cruisecontrol aan. Die kan nu online data gebruiken om de snelheid en de afstand tot de voorligger aan te passen. Het is voor het eerst dat het systeem zogenoemde swarm-data gebruikt voor de rijstrookbegeleiding. Het nieuwe Valet-parkeerfoefje van de A3 zit ook op de Q3.

Onderaan de streep is er dus best wat veranderd aan de Q3. Het nieuwe modeljaar van de Q3 gaat ergens begin september in, maar je kunt hem nu wel al bestellen. De Nederlandse prijzen zijn vanaf 52.990 euro. Kom hieronder meer te weten over de Audi Q3!

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