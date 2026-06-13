Hoe interessant is de goedkoopste Audi Q6 e-tron nu echt?

“Goedkoop is duurkoop” is een bekend gezegde. Maar geldt dat ook voor de instapper van de Audi Q6 e-tron?

Dat — en nog veel meer vragen — gaan we de komende periode beantwoorden. Nieuw in de Autoblog Garage is namelijk deze Ascari-blauwe Audi Q6 e-tron. De instapper binnen de line-up, want wij van de Autoblog Instapservice zijn nobel en bescheiden.





De goedkoopste Audi Q6 e-tron is wel degelijk een interessante propositie. De elektrische SUV staat op het PPE-platform (Premium Platform Electric), dat Audi samen met Porsche ontwikkelde. Met deze instapper heb je een premium auto voor een relatief scherpe prijs. Ter vergelijking: de voordeligste Porsche Macan (ook PPE) is tienduizenden euro’s duurder. De Audi Q6 e-tron begint bij zo’n 65 mille. De A6 e-tron is vooralsnog het derde model dat op dit platform staat.

Audi Q6 e-tron opties

Nu hoor ik je denken: de goedkoopste? Dan begint het met opties vinken in de configurator. Maar dat valt mee. In dit voorstelrondje nemen we je mee met onze duurtester. Audi heeft niet lukraak alles aangevinkt, waardoor we een vrij ‘basis’ Q6 hebben. Afzien, hè?

Onze duurtester verliet Audi Nederland met een prijs van 71.490 euro. De SUV is uitgevoerd als S edition. Dat betekent 20-inch lichtmetaal, S line exterieur en een S line interieur. De sportstoelen zijn bekleed met een combinatie van stof en kunstleder. Normaal staat een S edition op het S-sportonderstel, maar onze auto heeft luchtvering. Dat kost 1.995 euro extra.

Q6 e-tron 185 kW prestaties

Dan de specs, want wat krijg je met de ‘instapper’? Oneerbiedig woord trouwens, want karig is het allerminst. De Audi Q6 e-tron heeft een kleinere accu dan de duurdere varianten en minder vermogen wat zich vertaalt in een vriendelijker prijskaartje.

De accu is 83 kWh groot en het vermogen bedraagt 252 pk. Daarmee sprint de Q6 e-tron in 7,6 seconden naar 100 km/u en ligt de topsnelheid op 210 km/u. De elektromotor tref je aan op de achteras, dus onze Q6 is achterwielaangedreven. Volgens de configurator van Audi ligt de WLTP-actieradius tussen de 467 en 495 kilometer voor deze 185 kW-versie.

Het PPE-platform werkt met een 800V-architectuur, en dat betekent snel snelladen. De duurdere versies halen 270 kW, deze variant heeft een opgegeven max van 220 kW. Door de kleinere accu is de laadtijd van 10 naar 80 procent echter gelijk: 21 minuten.

De Q6 is er ook als Sportback, met een aflopende daklijn. Dat oogt sportiever en is beter voor de aerodynamica, maar gaat ten koste van hoofdruimte achterin en bagageruimte. Wij rijden de ‘gewone’ Q6 e-tron, goed voor 526 liter bagageruimte (1.529 liter met de achterbank plat). De instapper mag 2.000 kg trekken.

Met een vanafprijs van ongeveer 65.000 euro kan de Q6 zomaar op je shortlist belanden als lease- of gezinsauto. Of allebei. De komende maanden zoeken we uit of deze instapper volstaat, of dat doorsparen voor een sterkere versie de moeite waard is. Ook vergelijken we de Q6 met concurrenten, meten we het praktijkverbruik en kijken we hoe hij scoort in het dagelijks gebruik.

De eerste kilometers hebben we inmiddels gereden met de Audi. Wat opvalt is dat de EV overdelivered op het gebied van snelladen. Dit zien we wel vaker bij VAG-auto’s en dat is een positief puntje. Liever boven verwachting presteren dan teleurstellen. Dat laatste hebben we vaak genoeg gezien bij andere elektrische auto’s, kuch Toyota BZ4x, kuch. Aan een Fastned-snellader piekt de Q6 met 228 kW, 8 kW meer dan opgegeven. Noice!

Shell, serieus

Ik kwam bij deze Fastned terecht uit noodzaak. Met nog 15% accu stopte ik bij Shell Recharge aan de A58 bij Gilze. Daar staan vier snelladers van Shell, maar slechts één of twee waren operationeel (en in gebruik door anderen). De overige palen waren stuk en het scherm stond op zwart. Echt, Shell get your shit together.



Nu is dit niet onze eerste rodeo met elektrisch rijden. Ik hield bewust wat reserve aan omdat ik altijd dit soort fratsen in mijn achterhoofd hou. Niet onterecht, blijkt nu weer. Ik reed door naar de eerder besproken Fastned langs de A27 in Oosterhout. Met een kleine 10% juice nog in het vat, waar overigens alles functioneerde naar behoren zoals we van Fastned gewend zijn. Eind goed, al goed. Maar je moet wel omrijden en bent zo weer een kwartier later thuis. Zonde van je tijd.



Het eerste onvrijwillige avontuur(tje) met de Audi Q6 e-tron duurtester. Laat vooral in de comments weten wat jullie willen weten over de Audi Q6 e-tron. Of kom door met epische suggesties. Misschien doen we er wel wat mee.