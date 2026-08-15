Met de kleine accu van de Audi Q6 e-tron naar Parijs: mis je de grote batterij?

Onze Audi Q6 e-tron duurtester is de instapper met de kleinere accu. In Nederland valt daar prima mee te leven, maar hoe zit dat tijdens een langere rit? Ik heb trek in stokbrood. Tijd voor Parijs.

Een grotere accu is altijd beter. Toch? Je hebt meer bereik, hoeft minder vaak te laden en bent minder bezig met percentages op het scherm. Daar staat tegenover dat je er natuurlijk ook gewoon voor betaalt, zo’n 5.000 euro in vergelijking met de versie met de grotere batterij.

Onze Audi Q6 e-tron duurtester is juist de instapper binnen het gamma. In Nederland bevalt die kleinere batterij prima, maar de landsgrens is de echte test. Mis je tijdens een langere rit de extra capaciteit van de duurdere uitvoeringen, of valt er eigenlijk uitstekend te leven met de basisversie?

Voor de ultieme vakantietest hadden we natuurlijk koers moeten zetten naar Zuid-Frankrijk. Antibes, Nice, misschien zelfs door naar Spanje. Zo bont maakten we het niet. Het werd Parijs, een rit van ongeveer 450 kilometer. Nog steeds voldoende afstand om te ontdekken of de kleine accu een verstandige keuze is, of dat je na België al spijt krijgt.

We (ik + mijn vrouw) ondernemen deze reis zonder Apple CarPlay te gebruiken. Ik heb geen huiswerk gedaan, slechts één laadpas op zak en vertrouw 100% op het navigatiesysteem van de Audi, dat slim zou moeten zijn. Zelf laadpunten aangeven, zelf berekenen waar het strategisch slim is om te laden. Net als je een reis zou maken met een benzine- of dieselauto zeg maar. Dat was het idee.

De basis-Audi Q6 e-tron

Eerst nog even de specs als opfrisser. Onze Q6 e-tron heeft één elektromotor op de achteras, goed voor 185 kW, oftewel 252 pk. De accu heeft een bruto capaciteit van 83 kWh, waarvan 75,8 kWh daadwerkelijk bruikbaar is.

Dankzij de 800V-techniek kan ook deze instapper stevig snelladen. Audi noemt een maximaal laadvermogen van 220 tot 225 kW. Van 10 naar 80 procent duurt onder ideale omstandigheden 21 minuten. De belangrijkste conclusie is in elk geval dat een kleinere accu bij de Q6 niet automatisch betekent dat je langzaam staat te laden.

Met 100 procent in de batterij vertrokken we vanuit omgeving Rotterdam richting Frankrijk.

De mens moet eerder stoppen dan de Audi

Na drie uur rijden en 244 kilometer was het tijd voor de eerste stop. Niet omdat de Q6 daar dringend om vroeg, want we arriveerden met nog 43 procent in de batterij. Vooral in Nederland en België was het erg druk door wegwerkzaamheden. Rijkswaterstaat gooit tijdens de zomervakantie het halve land overhoop en in België vonden ze toevallig dat weekend dat ik er moest zijn ook een goed idee.

Echt doorrijden zat er dus niet in en dat zie je bij een elektrische auto terug in het verbruik. Lekker zuunig tokkelen! Bij 100 km/u is een gemiddeld verbruik van 19 kWh/100 km mogelijk, terwijl je met 130 km/u ongeveer zit op 23 kWh/100 km.

Onze eerste stop was de IONITY-locatie in Villeneuve-d’Ascq, net onder Lille. Een sanitaire stop en daarmee kort de benen strekken. Op moment van aankomst stond er niemand anders te laden, dus je had de snelladers voor het uitkiezen.

Bij vertrek stond de batterij op 74 procent en voorspelde de Audi dat we daarmee nog 227 kilometer konden rijden. Meer dan genoeg voor het volgende deel van de route.

Honger is ook een reden om te laden

Ongeveer een uur later volgde de tweede stop, want het was etenstijd. We arriveerden bij IONITY in Roye met nog 37 procent in de accu. Tijdens deze stint lag onze gemiddelde snelheid beduidend hoger dan tijdens het eerste deel van de reis. Dat vreet beduidend meer stroom. Maar ja, we zijn Autoblog. Daar waar het kan trappen we het pedaal in. Dit gedeelte in Frankrijk is vooral legaal 130 km/u rijden, dus dat doen wij.

De Audi Q6 e-tron is geen zuinigheidswonder. De omvang van een SUV is nooit gunstig voor de stroomlijn, als je dan ook nog eens harder gaat rijden gaat het hard met het accupercentage. Er zit een merkbaar groot verschil tussen 100 km/u en 130 km/u, maar daar hebben meer EV SUV’s last van. Dat probleem kun je tackelen door lager te zitten, bijvoorbeeld in de A6 e-tron die niet geheel toevallig op hetzelfde platform staat.

Naast het eten was er nog een reden om een tweede stop te maken. Ik wilde met een fatsoenlijke hoeveelheid stroom bij het hotel aankomen. Daar zouden gewoon laadpunten aanwezig zijn, maar een back-up plan kan bij een elektrische auto nooit kwaad vind ik zelf.

Een laadpunt kan bezet zijn, niet functioneren of simpelweg niet beschikbaar blijken voor hotelgasten. Dan is het prettig als je niet met drie procent resterende acculading bij de valet komt aanrollen. Nu is dit niet mijn eerste elektrische roadtrip rodeo, dus enige reserve inbouwen is inmiddels vaste prik. Gewoon voor een stukje peace of mind, waarom niet.

Bij deze IONITY-locatie was het een stuk drukker. We hadden de laatste vrije snellader te pakken. De Audi had dit vooraf al aangekondigd in het navigatiesysteem: bij aankomst zouden er nog slechts één of twee plekken beschikbaar zijn.

Dat soort informatie is handig. Je kunt op basis daarvan besluiten om toch een andere locatie te kiezen. De bezetting kan tijdens het rijden natuurlijk veranderen, maar je krijgt in elk geval een indicatie. Wij besloten het erop te wagen en dat pakte goed uit.

Na het eten kwamen we terug bij een Q6 met 89 procent acculading en 288 kilometer voorspeld bereik. Meer dan ruim voldoende voor het laatste stukje richting Parijs.

Sterker nog: de Audi was eerder klaar dan wij. Dat is het grote voordeel van een elektrische auto die écht snel kan snelladen. Je zit niet verplicht twintig minuten op een bankje naar een laadpaal te staren. Tegen de tijd dat je iets hebt gegeten, koffie hebt gehaald of naar het toilet bent geweest, kun je alweer verder. Je ziet dit bij steeds meer elektrische auto’s en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Het verschil met benzine- of dieselauto’s wordt in dat opzicht steeds kleiner.

Met 58 procent Parijs in

Bij het hotel arriveerden we met nog 58 procent in de batterij. Meer dan voldoende natuurlijk. We gaven de Audi mee aan de valet. Die parkeerde de Q6 in de parkeergarage en zette hem daar aan de lader. Bedankt hè.

De tweede laadstop was achteraf niet noodzakelijk geweest om Parijs te bereiken. Met één laadstop hadden we de rit waarschijnlijk ook kunnen voltooien, zij het met een veel kleinere reserve bij aankomst. Omdat we toch moesten eten én niet volledig afhankelijk wilden zijn van de laadvoorziening bij het hotel, was even bijladen de meest ontspannen keuze.

Autoblog Travel

Ik hou van hotels met een verhaal en voor de reisliefhebbers is dit er eentje om van te smullen. We verbleven in het Molitor Hotel & Spa Paris MGallery Collection. Een vijfsterrenhotel in het 16e arrondissement en absoluut geen doorsnee locatie.

Molitor begon namelijk niet als hotel, maar als beroemd zwembadcomplex. Het opende in 1929 en groeide uit tot een van de populairste zwemplekken van Parijs. Olympisch kampioen en latere Tarzan-acteur Johnny Weissmuller was betrokken bij de opening. In 1946 werd hier bovendien de moderne bikini voor het eerst aan het publiek gepresenteerd door ontwerper Louis Réard.

Na de sluiting in 1989 kreeg Molitor een compleet ander leven. Het verlaten complex werd overgenomen door graffiti- en streetartkunstenaars en groeide uit tot een belangrijke plek binnen de Parijse undergroundscene. De kunst uit die periode is nog altijd onderdeel van de identiteit van het hotel.

Na een herontwikkeling opende Molitor in 2014 opnieuw zijn deuren. Tegenwoordig telt het hotel 124 kamers en suites rondom het grote buitenbad. Daarnaast is er een binnenbad, een uitgebreide spa en kom je door het gebouw heen overal verwijzingen naar de Art Deco-architectuur en de streetartperiode tegen.

We verbleven begin augustus en voor een weekend ben je dan al snel ongeveer 350-400 euro per nacht kwijt. Rond grote evenementen in de omgeving, zoals Roland Garros, kunnen de prijzen oplopen richting 1.500 euro per nacht. Iets met locatie, locatie, locatie.

Voor dat geld mag je natuurlijk ook iets verwachten. Het verblijf stelde gelukkig niet teleur. Ondanks dat we midden in augustus in Parijs waren, bleef het rond het zwembad rustig genoeg. De bedden lagen heerlijk en het personeel was vriendelijk, servicegericht en vooral goed in meedenken. Precies wat je bij een hotel in deze categorie verwacht, maar het is toch prettig als het in de praktijk ook daadwerkelijk zo werkt. We zijn immers in Parijs, waar het woord arrogantie zo’n beetje is uitgevonden.

Een deel van het verhaal dat je nu leest is in het hotel geschreven. Dat doet uw auteur wel vaker tijdens reizen. Laptop open, koffie erbij en tikken maar.

De terugreis

De terugreis verliep bijna verdacht soepel. Daar kan ik gewoon heel kort over zijn. De Audi had keurig 100% batterij bij vertrek met dank aan het hotelpersoneel en we vertrokken in de avond. Ik had de navi ingesteld op één stop, want thuis bij aankomst kan ik laden. In het navisysteem van de Audi gaf ik aan dat ik graag thuis arriveerde met slechts 10% batterij, want dan ging ik toch weer laden.

Zo gezegd, zo gedaan. Na zo’n 3 uur en 300 kilometer rijden maakten we de stop bij de Fastned in Gent. Dit is de “luxe” Fastned met een eigen shop, toilet- en douchemogelijkheden waar je meer over in dit artikel kunt lezen.

De Audi deed weer lekker overdeliveren, met een piek van 238 kW in laden. Na een minuut of 15 laden werd de rit weer hervat met thuis als eindbestemming. De rit was binnen 5 uur gereden, inclusief de laadstop. Grotendeels 130 km/u in Frankrijk, 120 km/u in België en stukken 130 in Nederland, want het was na 19:00 uur.

Daarmee is zo’n rit van of naar Parijs eigenlijk prima te vergelijken met een ICE. Want ja, als petrolhead maak ik nu eenmaal graag de vergelijking aangezien we allerlei aandrijflijnen rijden bij Autoblog.

Is de kleine accu voldoende?

Of de basisaccu van de Audi Q6 e-tron groot genoeg is, hangt vooral af van het type rijder dat je bent. Dat is mijn conclusie.

Voor de rustige rijder: Ja

Ga je met een gezin op vakantie en stop je toch iedere twee à tweeënhalf uur, dan is deze Q6 in mijn ogen ruim voldoende. Je combineert een toilet-, koffie- of eetpauze met laden en kunt daarna weer verder. Door het hoge laadvermogen is de auto vaak eerder klaar dan de inzittenden.

De haastige rijder: Denk het niet

Voor het type doorrijder ligt dat anders. Ik behoor zelf regelmatig tot die categorie. Het liefst rij ik honderden kilometers achter elkaar en stop ik pas wanneer ik daar zelf zin in heb. Met de kleine accu van de Q6 vraagt dat om enig aanpassingsvermogen. Je zult je pauzes iets tactischer moeten plannen. Dat is voor zo’n korte rit naar Parijs niet echt aan de orde, maar als je 1.000 of 1.400 kilometer gaat rijden naar de vakantiebestemming kan dit wel een ding zijn.

Kun je op de bestemming gegarandeerd laden, dan is een enkele rit van Rotterdam naar Parijs eenvoudig met één laadstop te rijden. Zonder die garantie is een extra, korte laadsessie vooral prettig om wat reserve op te bouwen.

De laadstops die je moet maken voelen bovendien niet als een verplichte zit. Alleen al even naar het toilet gaan kost al snel tien minuten. Tegen de tijd dat je terugkomt, heeft de Audi er alweer een serieuze hoeveelheid kilometers bijgeladen.

Voor de incidentele lange rit hoef je de basisversie van de Audi Q6 e-tron dus niet direct af te schrijven. De grote accu geeft meer vrijheid, zeker wanneer je graag lang achter elkaar doorrijdt. Maar noodzakelijk om comfortabel naar Parijs te reizen? Nee, dat is hij niet. Kun je toch mooi die 5.000 euro in je zak houden, of scheelt het aanzienlijk in je leasebudget.

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