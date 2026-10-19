De Audi Q7 is de eerste auto die dit perfect doet na een crash

Als je met je auto tegen een boom rijdt hoop je natuurlijk dat je er zonder al te veel kleerscheuren vanaf komt. Maar Audi heeft vooral gekeken naar wat er na de crash gebeurt. En dat hebben ze blijkbaar goed gedaan, want de Q7 zet daar voor het eerst een maximale score neer.

Kapitein achteraf

Vijf hele sterren en een 100 procent score, dat is wat de Audi Q7 uit 2019 heeft gekregen van de Euro NCAP, de test wat betreft de veiligheid van een auto. Voor een vrij moderne SUV is dat natuurlijk niet heeeel verrassend. Maar het leuke is dat de Q7 die vijf sterren niet heeft gekregen voor de veiligheid tijdens de crash zelf, maar vooral na de crash. De zogenoemde 'Post Crash Safety'.

Alles na de crash dus. Denk hierbij aan het automatisch bellen van hulpdiensten, informatie voor reddingswerkers, hoe eenvoudig inzittenden uit het wrak kunnen worden gehaald etc. Dat is ook belangrijk!

Audi is in ieder geval zo trots als een pauw, want de Q7 is de eerste auto ooit die een maximale score in deze categorie heeft gehaald. Dus het maakt voor deze score geen reet uit of je een waardeloze kreukelzone hebt, het gaan om alles na de crash.





De Q7 helpt graag

Het belangrijkste onderdeel dat Audi aan deze score heeft geholpen is Audi connect Emergency Call. Oftewel, het onderdeel dat ervoor zorgt dat de hulpdiensten bij een ernstig ongeval worden ingeschakeld en alle informatie krijgen die ze nodig hebben.

Maar dat is nog niet alles. Ook de multicollision-rem is belangrijk. Dat is het systeem dat ervoor zorgt dat de auto na een heftig ongeluk tot stilstand komt en de alarmlichten aan doet. Het kan namelijk nog wel eens voorkomen dat je na een crash doorrolt. Best vervelend als je daarna nog een keer een ongeluk krijgt toch?

En dan zijn er nog andere zaken waar NCAP naar kijkt. Krijg je de deuren wel open na een ongeval? Werken bepaalde functies nog als de stroom is uitgevallen? Kunnen de gordels makkelijk worden losgemaakt? Dat soort dingen. Maar dat zit bij de Audi Q7 uit 2019 in ieder geval hartstikke snor.

Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat Audi flink zijn best heeft gedaan wat betreft de veiligheid. Heb jij nou je zinnen gezet op de nieuwe Q7 en denk je dat die een 100 procent Euro NCAP score heeft. Het gaat dus om het 2019 model, niet om de nieuwste. Al zou dat allemaal ook vast hartstikke goed zitten.

Toch heb ik liever dat de buitenkant van de auto vooral heel veilig is. Dit soort dingen zijn natuurlijk hartstikke fijn, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, hoe veel heb je hier nou nog aan als jouw auto in een accordeon is veranderd?

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