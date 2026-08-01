Audi Q7 vs. Q9: zoek de verschillen

Eerder deze week lanceerde Audi een compleet nieuw model: de allereerste Q9. Of nou ja, compleet nieuw… het is eigenlijk gewoon een verlengde Q7. Of zijn er meer verschillen? Daar gaan we in dit artikel achter komen.

Om even met de harde cijfers te beginnen: de Audi Q9 is 5,31 meter lang en daarmee 25 centimeter langer dan de nieuwe Q7. Dat komt voor een deel ten goede aan de wielbasis (die is 13 centimeter langer), maar ook de overhang aan de achterkant is groter.

Voorkant

Die extra lengte zie je niet als je de auto recht van voren ziet, maar dan kun je de Q9 alsnog eenvoudig herkennen aan de gigantische muil met verticale spijlen. Dat is even wennen, want dat hebben we nog nooit eerder gezien bij Audi. Als het een nieuwe Hongqi was hadden we het ook geloofd.

De verschillen zitten ‘m vooral in de grille en de voorbumper, als je goed kijkt zie je dat de lichtunits (zowel de bovenste als de onderste) gewoon hetzelfde zijn. Belangrijke kanttekening: de Q9 heeft niet altijd de grille met verticale spijlen. Als je voor de S Line kiest – wat potentieel veel mensen gaan doen – krijg je gewoon een honingraatstructuur. En dan is het verschil met de Q7 opeens een stuk minder duidelijk.

Zij- en achterkant

Als we het zijprofiel bekijken, is pas echt te zien dat de Q9 nog een slagje groter is dan de Q7. Helaas deelde Audi geen zijkantfoto, dus de auto die je hierboven ziet is de SQ9, die niet in Europa wordt geleverd. Maakt verder niet uit, want de SQ9 ziet er vanaf de zijkant vrijwel hetzelfde uit als de reguliere Q9.

Nu is de lengte een beetje lastig in te schatten als je de Q9 los ziet, dus hoe kun je het verschil zien tussen een Q9 met een S Line-pakket en een Q7? Dan moet je kijken naar de D-stijl. De Q7 heeft een XC90-achtig knikje. De Q9 heeft dat niet en ook de raamlijst is dikker. Verder heeft de Q9 een echte dakrails.

Van achteren lijkt de Q9 weer als twee druppels water op de Q7, met dezelfde gespleten achterlichten. De achterbumper is iets anders, maar het makkelijkste herkenningspunt is het kenteken. Dat zit bij de Q9 op de bumper in plaats van op de achterklep.

Binnenkant

Over het dashboard kunnen we vrij kort zijn: dat is hetzelfde. Ook zijn beide auto’s met zes of zeven zitplaatsen te krijgen. Het verschil zit ‘m alleen in het feit dat je in de Q9 meer ruimte hebt achterin. Naast meer ruimte heeft de Q9 standaard ook meer luxe: adaptieve luchtvering, sportstoelen, een gigantisch panoramadak en meesturende achterwielen bijvoorbeeld. Dat laatste is überhaupt geen optie op de Q7.

Naar welke van deze twee Audi-mastodonten gaat jouw voorkeur uit? Laat het weten in de reacties of laat je stem gelden in de onderstaande poll!

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