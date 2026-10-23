Je verzekeringspremie schiet omhoog als je achterop een Audi Q9 botst

Moderne auto’s zijn tegenwoordig rijdende kermisattracties met alle toeters en bellen. Botsen op een moderne auto is al een dure aangelegenheid als het jouw schuld is, maar de Audi Q9 gaat nog een stap verder.

Audi introduceert namelijk een wereldprimeur met de achterlichten van zijn nieuwe topmodel in de vorm van driedimensionaal gebogen digitale OLED-panelen. Prachtige spielerei, maar die wil je niet kapotrijden.

Achterlichten die om de carrosserie heen buigen

De panelen kunnen dankzij ultradun glas de vormen van de carrosserie volgen. Het glas waarop de OLED-technologie is aangebracht, is slechts 0,1 millimeter dik.

Daardoor kunnen de lichtpanelen een kromming met een straal van slechts 200 millimeter aannemen. Audi kan de achterlichten zo een uitgesproken driedimensionale vorm geven, zonder dat het puur bij uiterlijk vertoon blijft. Daar heeft iemand in Ingolstadt een hele PhD aan gewijd denk ik.

De lichtbronnen ook op een plek waar ze vanuit verschillende hoeken beter zichtbaar zijn. Vooral verkeer dat schuin achter de Q9 rijdt, moet de verlichting daardoor beter kunnen waarnemen.

In ieder geval een voordeel, mocht je toch op een Audi Q9 klappen. De verlichting zit vrij hoog. Je moet minstens zelf een grote SUV rijden om schade te maken aan de verlichting. Dat scheelt weer.

OLED’s worden een communicatiemiddel

Er zitten allerlei slimme noviteiten verstopt in de lampen. Zo kan de auto andere weggebruikers visueel attenderen op gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld bij pech of een ongeval. De achterlichten veranderen daarmee langzaam van simpele rode lichtbronnen in digitale displays die informatie overbrengen.

De techniek bestaat uit zes panelen met in totaal 512 digitale segmenten. Het grootste paneel telt in zijn eentje 99 segmenten en is volgens Audi het grootste digitale OLED-paneel dat het merk tot nu toe in een productieauto heeft toegepast.

Echt, ik geef het vijf jaar. Dan zit je Disney+ te streamen in de achterlichten van een Audi, vanuit je zelfrijdende auto. Let maar op.

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