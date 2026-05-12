Heet! Audi Q9 voor het eerst in beeld

Beleving en ‘Vorsprung durch Technik’ moet weer van de orde zijn bij de Audi Q9, het nieuwe vlaggenschip van het Duitse automerk.

De Q9 is Audi’s eerste échte full-size SUV en mikt direct op het hoogste segment. Groter dan een Q7 en Q8, met een focus op luxe, ruimte en comfort voor zowel gezinnen als zakelijke rijders. De Duitsers positioneren het model nadrukkelijk als een soort rijdende lounge. Al jaren klinken er geluiden over een nog groter model en nu gaat het eindelijk gebeuren.

Instappen als ervaring

Audi heeft alvast het interieur van de Q9 gedeeld. Het merk trekt alle registers open. Voor het eerst bij Audi gaan alle portieren elektrisch open en dicht. Dat kan via de sleutel, app, MMI of door simpelweg op de rem te trappen. We kennen het al van andere merken, nu dus ook bij topmodel uit Ingolstadt. Slimme sensoren houden ondertussen in de gaten of je niemand raakt. Wel zo prettig in krappe parkeervakken of in de Amsterdamse binnenstad met fietsers.

Binnenin draait alles om ruimte. De Q9 komt standaard met plek voor zeven, maar wie echt wil uitpakken kiest de zeszitsconfiguratie. Dan krijg je achterin twee individuele ‘business class’-stoelen met ventilatie en elektrische verstelling. Daarmee neemt de Q9 eigenlijk het stokje van de A8 over, hetzij in een hogere zit.

Dak dat meedenkt

Een van de blikvangers is het panoramadak van zo’n 1,5 vierkante meter. Dat bestaat uit meerdere segmenten die je afzonderlijk kunt verduisteren. Dit principe kennen we weer van Porsche en het werkt in de praktijk erg fijn.

Het dak wordt automatisch ondoorzichtig als je de auto parkeert. Handig tegen nieuwsgierige blikken. De dikste uitvoering krijgt een uitgebreide vorm van sfeerverlichting met 84 leds die het interieur in 30 verschillende kleuren kunnen omtoveren.

Audi(o)

Audi pakt ook uit met een vernieuwd Bang & Olufsen audiosysteem, inclusief 4D-geluid. Actuators in de stoelen laten je de muziek daadwerkelijk voelen. Daarnaast is er een ‘interaction light’. Dat is een LED-strip over de volle breedte van het dashboard en deze beweegt mee op het ritme en past de kleuren aan op basis van de muziek.

Kwaliteit

De auto-industrie heeft de afgelopen jaren een beetje op de kop gekregen dat er toch wel werd bezuinigd op materiaalgebruik in het interieur. Voor het interieur van de Audi Q9 is in elk geval feestelijk uitgepakt, hier geen bezuinigingen.

Allerlei materialen zijn gebruikt. Van een mix van wol, microvezel en leer tot zelfs alpaca-achtige stoffen. Hout en carbon zijn ook desgewenst aanwezig. Audi koos voor minder glanzende oppervlakken en meer matte materialen. Dit moet resulteren in minder vingerafdrukken.

De wereldpremière staat gepland voor de zomer van 2026. Voor de grote gezinnen deze jongen. En voor belangrijke markten als Amerika en China, de Audi Q9 moet iets speciaals worden.