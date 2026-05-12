De Audi R8 komt mogelijk op basis van de Lamborghini Temerario

Na een lang en glorieus leven, werd in 2024 de stekker uit de Audi R8 getrokken. Toch zou hij zomaar uit het as kunnen herrijzen dankzij de Lamborghini Temerario. De grote baas Rolf Michl bij Audi Sport zegt dat het mogelijk is, maar vooralsnog hangt op één belangrijk punt.

Tegenoven over het Australische GoAuto hint Michl naar de zwakke hartslag van de R8 die nog steeds binnen de muren van Audi Sport te horen is. Hij staat klaar met de defibrillator, maar kan hem alleen maar gebruiken als hij ook toestemming krijg van de financiële afdeling. Want hoewel de Lamborghini Temerario als basis voor de nieuwe R8 kan fungeren, moet er wel een markt zijn voor een nieuw topmodel van Audi. En zelfs als die er is, dan moet er ook nog aan verdiend worden.

Reële kans op winst

Volgens Michl is de tijd namelijk voorbij dat topmodellen enkel als 'Halo cars' konden bestaan. De luxe dat er op elke verkochte auto verlies gedraaid kon worden, omdat de auto de waarde en positionering van het merk verbeterde, bestaat niet meer. "In deze uitdagende tijden – en we hebben het gehad over regelgeving en zeer kostbare ontwikkelingen – moet elke auto een rendabele investering zijn", legt Michl uit. "Het zou geen zin hebben om alleen maar, laten we zeggen, het merkeffect te berekenen… je moet echt zien dat die intense investeringen een reële kans hebben om de beoogde winst te realiseren."

Bijkomende uitdaging voor de R8 is ook nog eens dat hij een duidelijke meerwaarde boven het uitgebreide RS-aanbod moet kunnen bieden en tegelijk aan de steeds strenger wordende uitstooteisen moet voldoen.

In de basis klopt het al

Toch als je kijkt naar de basis waarop de R8 zou kunnen komen te staan, lijkt vooral dat laatste geen probleem. De Temerario heeft namelijk een vierliter dubbel geblazen V8 die ondersteund wordt door drie elektromotoren. Het systeemvermogen van deze supercar komt daarmee uit op een vrij schappelijke 920 pk (800 uit de V8 en 120 pk uit de elektromotoren) en 730 Nm.

Bovendien levert de aandrijflijn van Lamborghini de perfecte mix tussen ervaring en de uitstooteisen, zonder dat klanten er direct op afhaken, denkt Michl.: "Ik zie ook de marktontwikkeling… Ik denk dat je bij een hybride auto nog steeds het geluid hebt – zoals je bij de Temerario hoort – maar je hebt ook nog steeds het elektrische gedeelte en de voordelen daarvan", verklaart hij. Mijn eerste ervaring met de Revuelto was echt geweldig… hij is heel expressief, maar je rijdt volledig elektrisch, Je ziet veel fabrikanten deze kant op gaan, en ik denk dat ze daar een goede reden voor hebben."

Hoewel Michl hierbij eigenlijk de hele case al zelf heeft rondgepraat, wil hij vanzelfsprekend zichzelf nog nergens op vast laten leggen. De geruchten dat we een R8 volgend jaar al zouden kunnen zien, wuift hij vooralsnog weg als "misschien is het weer een nieuw hoofdstuk in de speculatie."