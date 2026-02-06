Audi reageert op geruchten: dit gebeurt er met de Concept C

Geen elektrische Porsches betekent geen Audi Concept C?
Afgelopen week stond het internet roodgloeiend om geruchten dat Porsche de 718 Cayman en Boxster zou schrappen. De elektrische sportwagens zouden helemaal vast zijn gelopen in de ontwikkeling. Dat was blijkbaar zo erg dat het maar beter was om de stekker er helemaal uit te trekken. Dit zou ook slecht nieuws zijn voor Audi waar het niet op zat te wachten.
Het geval wil dat de aangekondigde Concept C op precies hetzelfde platform gemaakt wordt als de 718 Cayman en Boxster. Met het schrappen van de Porsches zou het platform ook mogelijk zou wegvallen, waardoor de elektrische TT-opvolger helemaal geen opvolger zou worden. Tenminste, niet tenzij Audi de ontwikkelingskosten van enkele miljarden over zou nemen.
Twijfelachtige geruchten door Audi afgeketst
Wij bij Autoblog.nl trokken deze geruchten al ietwat in twijfel. Vooral omdat we met eigen ogen de elektrische Porsches al hebben zien rijden en we vernomen hebben dat het platform waarop deze gebouwd moesten worden, al lang en breed af was. Dat strookt ook beter met de geruchten over Porsche die zou kijken naar het ombouwen van dit platform naar een hybride aandrijving. Iets wat eveneens twijfelachtig was, gezien de enorme kosten die bij zo’n operatie komt kijken. Kortom, het heeft alle schijn van een storm in een glas water.
En wat blijkt, ook Audi zelf schudt de geruchten nu van zich af en noemt ze niets meer dan speculatie. De fabrikant dropte daarmee de spreekwoordelijke “move along, nothing to see here”. We hebben het nog bij Audi Nederland nagevraagd, maar zij kunnen geen commentaar geven op de geruchten.
Nu betekent dat niet per se dat er geen greintje waarheid aan de geruchten hangt. Maar zoals gezegd is het schrappen van een platform waarop meerdere auto’s al zo ver in de ontwikkeling zijn, niet iets wat zomaar gedaan wordt. Zeker niet door twee verschillende automerken binnen een moederbedrijf. Daarnaast is een auto als de Concept C een model dat Audi heel hard nodig heeft in het aanbod om klanten te trekken.
Reacties
waterisnat zegt
Het begrip “sunk cost fallacy” is u bekend?
autodrome zegt
Direct in de prullenbak, waar het hoort ….
tenaci zegt
Jammer dat de geruchten niet waar zijn. Wat een armoe dit hok. Van mij had het een concept mogen blijven die gauw in de krochten van een Audi-depot mag verdwijnen
Mike zegt
Hoezo, het is zeker een verrijking op de weg of je deze nou mooi of lelijk vindt. Maar ik begrijp uit jouw reactie dat je ipv deze op de weg te zien liever weer naar de zoveelste model 3 of Y gaat lopen turen.
tenaci zegt
Nee, op basis waarvan trek je die conclusie?
pyrat zegt
Een elektrische auto is perfect voor forenzen, maar een roadster is juist een auto waar emotie zoals motor geluid van essentiële waarde is. En daar past elektrisch mijn inziens echt niet bij, daarbij worden er relatief weinig km’s mee gereden dus je gaat er de wereld ook niet mee redden.
Dus prullenbak in lijkt me verstandig voor Porsche. Die Audi heeft wel wat meer business case, maar voor zo’n niche product hebben ze Porsche wel echt nodig lijkt me.