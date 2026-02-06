Audi reageert op geruchten: dit gebeurt er met de Concept C

Geen elektrische Porsches betekent geen Audi Concept C?

Afgelopen week stond het internet roodgloeiend om geruchten dat Porsche de 718 Cayman en Boxster zou schrappen. De elektrische sportwagens zouden helemaal vast zijn gelopen in de ontwikkeling. Dat was blijkbaar zo erg dat het maar beter was om de stekker er helemaal uit te trekken. Dit zou ook slecht nieuws zijn voor Audi waar het niet op zat te wachten.

Het geval wil dat de aangekondigde Concept C op precies hetzelfde platform gemaakt wordt als de 718 Cayman en Boxster. Met het schrappen van de Porsches zou het platform ook mogelijk zou wegvallen, waardoor de elektrische TT-opvolger helemaal geen opvolger zou worden. Tenminste, niet tenzij Audi de ontwikkelingskosten van enkele miljarden over zou nemen.

Twijfelachtige geruchten door Audi afgeketst

Wij bij Autoblog.nl trokken deze geruchten al ietwat in twijfel. Vooral omdat we met eigen ogen de elektrische Porsches al hebben zien rijden en we vernomen hebben dat het platform waarop deze gebouwd moesten worden, al lang en breed af was. Dat strookt ook beter met de geruchten over Porsche die zou kijken naar het ombouwen van dit platform naar een hybride aandrijving. Iets wat eveneens twijfelachtig was, gezien de enorme kosten die bij zo’n operatie komt kijken. Kortom, het heeft alle schijn van een storm in een glas water.

En wat blijkt, ook Audi zelf schudt de geruchten nu van zich af en noemt ze niets meer dan speculatie. De fabrikant dropte daarmee de spreekwoordelijke “move along, nothing to see here”. We hebben het nog bij Audi Nederland nagevraagd, maar zij kunnen geen commentaar geven op de geruchten.

Nu betekent dat niet per se dat er geen greintje waarheid aan de geruchten hangt. Maar zoals gezegd is het schrappen van een platform waarop meerdere auto’s al zo ver in de ontwikkeling zijn, niet iets wat zomaar gedaan wordt. Zeker niet door twee verschillende automerken binnen een moederbedrijf. Daarnaast is een auto als de Concept C een model dat Audi heel hard nodig heeft in het aanbod om klanten te trekken.