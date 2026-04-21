Audi roept EV’s terug: remmen wordt optioneel

Als er één onderdeel van je auto gewoon altijd moet werken, dan zijn het je remmen. Precies daar gaat het nu mis bij een aantal Audi-modellen. En het gaat niet om een handjevol auto’s: wereldwijd zijn tienduizenden exemplaren betrokken.

Wat is er aan de hand?

Audi heeft een terugroepactie gestart voor in totaal 96.180 auto’s wereldwijd. In Nederland gaat het om zo’n 5.996 exemplaren.

Geen kleine actie dus. Het probleem zit in de reminrichting. De schroefverbinding tussen het rempedaal en de rembekrachtiger kan losraken. En dat is precies zo vervelend als het klinkt. Als die verbinding loskomt, werkt je normale rem mogelijk niet meer. In dat geval moet je terugvallen op de noodoplossing: de elektronische parkeerrem. Ja, dat knopje op de middenconsole. Niet echt iets waar je op wilt vertrouwen als het spannend wordt.

De RDW bestempelt het risico als ‘gemiddeld’, maar geeft wel aan dat er kans is op een ongeval met letselschade. Kortom: even laten fixen is geen overbodige luxe.

Hoe wordt het opgelost?

Gelukkig is de oplossing relatief simpel. Eigenaren krijgen een brief en moeten even langs de dealer. Daar wordt de rembekrachtiger vervangen zodat alles weer netjes vastzit zoals het hoort.

Audi kiest dus niet voor een halve oplossing, maar pakt het direct grondig aan. Zoals je mag verwachten.

Welke auto’s zijn betrokken?

Het gaat om de volgende modellen:

Audi e-tron

Audi Q8 e-tron

Vanaf 23 april worden eigenaren geïnformeerd.