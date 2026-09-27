Audi RS 6-bestuurder had moeite met rotonde in Sprang-Capelle

Eigenlijk moeten we niet te lacherig doen over zware ongevallen. Tegelijkertijd voelt het een beetje alsof we ze in de schoot geworpen krijgen en het is lastig om de ironie daarvan niet te benoemen. Na een Volkswagen Golf GTI die na een achtervolging uitbrandde bij de McDrive, werd vannacht het stereotype van de Audi RS-bestuurder bevestigd in Sprang-Capelle. Een Audi RS 6 Avant wilde een rotonde nemen, maar vloog in een rechte lijn het middenstuk van de rotonde op.

Audi RS-modellen staan al jaren erom bekend dat de gewichtsverdeling hét recept is voor onderstuur. Met de motor voor de vooras wil al het gewicht rechtuit. Er zijn manieren om deze wil om rechtdoor te knallen iets te maskeren, maar oplossen is lastig zonder over te stappen naar de motor ergens anders leggen. Oftewel: grappen over onderstuur en enkel rechtdoor kunnen, die kennen we nou wel. Nu wordt het wel lastig om dat niet in verbinding te brengen met de gebeurtenissen van afgelopen nacht.

Audi RS 6 belandt in rotonde

Een zwarte Audi RS 6 Avant (C7) werd namelijk aangetroffen op het middenstuk van een rotonde in Sprang-Capelle. Voordat we beticht worden van lacherig doen over een ongeluk: de aanwezige inzittenden waren ongedeerd, het betreft twee passagiers. En eh, de bestuurder is gevlucht. Dus ja, het is weer zo'n verhaal. De twee passagiers bleven over bij het ongeluk en die hebben de politie kunnen inlichten over de toedracht. De Audi zou de lantaarnpaal voor de rotonde geschampt hebben en daarna rechtdoor de rotonde op gevlogen zijn. Het tafereel van een RS 6 in een bosje spreekt voor zich.

Wat er gebeurd is met de bestuurder die de Audi RS 6 in de rotonde heeft geparkeerd in Sprang-Capelle, is onduidelijk. Evenals zijn verwondingen, maar goed, wegrennen kon hij nog wel. Je zou zeggen dat de overige inzittenden meer weten over wie de bestuurder was. Snitches get stitches en je mattie verraden komt je duur te staan. Of zo. Getekend, iemand die geen reden heeft om weg te rennen na een ongeluk.

De Audi RS 6 is door een berger uit de bosjes gehaald. Er is volgens de aanwezigen sprake van forse schade, al ziet de RS 6 er niet volledig gekreukt uit vanuit de paar hoeken die we zien. Afijn, laten we hopen dat de bestuurder zich meldt om even uit te leggen wat hier nou echt is gebeurd.

Foto's via Persbureau Heitink.

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