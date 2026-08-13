Welke motor krijgt de nieuwe Audi RS 6 nou?

Voor elke moderne auto met sportlabel is de volgende generatie een groot vraagstuk. Qua uitstoot dan, en vooral hoe aan de steeds strenger wordende eisen kan worden voldoen. Zo ook de Audi RS 6. Op zich heeft Audi het antwoord op de vraag met de RS 5: je pakt de huidige aandrijflijn en voegt er een elektromotor aan toe. Dan lever je weinig in voor veel effect. Audi heeft nog niks bevestigd en de geruchtenmolen is fanatiek bezig met speculeren: welke motor komt er in de nieuwe Audi RS 6?

Alle pijlen wijzen op een hele simpele oplossing: je pakt de 4.0 liter V8 van de huidige RS 6 en maakt hem gedeeltelijk elektrisch als PHEV. De signalen zijn er. Het feit dat dit de mensen die niet van downsizen houden tevreden stelt. Het verschil met de RS 5 maken, die heeft een V6. Een perfecte rivaal maken voor de met V8 uitgeruste BMW M5. Het feit dat Audi heel makkelijk bij Bentley en Porsche kan shoppen voor de 782 pk sterke hybride-setup met, jawel, de V8 uit de RS 6. Kortom: alle puzzelstukjes passen.

Toch een V6?

Toch meent Carscoops op basis van geruchten dat de V8 in de huidige RS 6 de allerlaatste wordt. Door spyshots die een sticker met hoogspanning tonen weten we in ieder geval vrij zeker dat het een hybride wordt. En een koe eet gras. Toch is het dus nog de vraag welke motor er in combinatie met die elektromotor gebruikt gaat worden. Geruchten die haaks staan op de V8-geruchten menen nu dat Audi dezelfde V6 gaat gebruiken als de RS 5. Het enige verschil wordt dan het vermogen. Waar de RS 5 het houdt op 639 pk, zou de RS 6 een flinke 750 pk op de weg zetten.

Dat troeft op zich wel de BMW M5 af, maar de vraag is of men niet nog steeds snakt naar een V8 in een auto als de Audi RS 6. Zo zou de teruggekeerde wens van Mercedes om zich weer op de V8 te storten ook mede dankzij het feit zijn dat BMW het nog doet. Het is net als de betere potjes poker, maar Audi weet de kaarten van de tegenstander. Een V6 gebruiken zou dan vreemd zijn.

Qua styling krijgt de RS 6 waarschijnlijk vrij voorspelbare modificaties: bredere bouw, dikke uitlaten, nog grotere grilles, et cetera. Net als dat de RS 5 de RS-sedan een comeback liet maken, maakt ook de Audi RS 6 Sedan na twee generaties een comeback. De Audi RS 6 wordt in het voorjaar van 2027 verwacht en er komt ook nog een S6 op benzine aan.

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