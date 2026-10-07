De Temu Lamborghini Urus is inmiddels aardig afgeschreven

Een Lamborghini Urus, maar dan zonder het Lamborghini-logo en met een iets minder pijnlijke prijs. Dan kom je al uit bij de Audi RS Q8. Technisch zijn de twee behoorlijk nauw aan elkaar verwant. Als je niet gevoelig bent voor badges is de RS Q8 natuurlijk de betere koop, rationeel gezien.

De RS Q8 gaat al een tijdje mee. Dat heeft als voordeel dat ze nu voor schappelijke prijzen op de kop kunt tikken. In Nederland beginnen nette exemplaren bij zo’n 80 mille zoals deze. Maar in Duitsland zie je ze op Mobile staan voor in de 60. Daar komt nog wel een slootje BPM bij, maar dat maakt het toch wel interessant.

Dit specifieke exemplaar uit 2020 had destijds een nieuwprijs van maar liefst 234.000 euro. Dan is 79.950 een schijntje in vergelijking met die prijs. Natuurlijk. Het is een zes jaar oude auto met bijna 155.000 kilometer op de klok. Maar vandaag de dag is het nog steeds een puike SUV. Sterker nog, je kunt de RS Q8 als performance vandaag de dag nog steeds kopen.

De 4.0 TFSI V8 is goed voor 600 pk en 800 Nm aan koppel. Je hebt vierwielaandrijving en een sprint van 0 naar 100 km/u is met 3,8 seconden belachelijk rap. Ja, de Urus was destijds al baas boven baas met 650 pk. Maar jij snapt ook wel dat deze V8 heel eenvoudig te kietelen valt met alleen software. Ga je ook nog met een downpipe en uitlaat in de weer dan is meer dan 700 pk kinderspel.

De verkoper zegt dat de Audi dealeronderhouden is en dat de onderhoudsboekjes aanwezig zijn. Niet onbelangrijk bij een auto van dit niveau. De aanschafprijs is flink lager in vergelijking met de nieuwprijs, maar het onderhoud is prijzig van dit soort apparaten. Net als het benzineverbruik, zeker in Nederland als je E5 tankt.

De occasion beschikt onder meer over keramische remschijven, 22-inch wielen, vierwielbesturing, luchtvering, Matrix LED-verlichting, een 360-gradencamera, adaptieve cruisecontrol, stoelventilatie en stoelmassage. In de zomer help jij je vrienden met een bootje het water in rijden met de elektrisch uitklapbare trekhaak.

Een ‘goedkope’ Urus

De benaming ‘Temu Lamborghini Urus ’ is natuurlijk keihard plagen. De Audi RS Q8 deelt zijn technische basis met de Italiaan, maar is misschien wel het knappere zusje. Minder uitgesproken, wat zakelijker en nog steeds prestaties om je vingers bij af te likken.

Het blijft een knappe SUV, maar dat is mijn bescheiden mening. Ik zal vooral kokhalsneigingen krijgen als ik elke week bij de pomp sta met zo’n RS Q8. Check de auto op Marktplaats.

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