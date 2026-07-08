Audi RS3 veroorzaakt zware klapper in Almere, politie zoekt inzittenden

Op maandagavond vond er een zware crash plaats in Almere en we kunnen de bingokaart er weer bij pakken. Audi RS3? Check. Duits kenteken? Check. Bestuurder is gevlucht? Bingo!

Het gebeurde rond 11 uur ’s avonds. Volgens ooggetuigen reed de RS3 veel te hard over de busbaan, waar op dat moment een Volkswagen Golf overstak. De Golf werd zo hard geraakt dat het motorblok eruit vloog en meters verderop landde.

Bestuurder kiest hazenpad

De ongelukkige Golf-bestuurder raakte bekneld en moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de RS3 raakte helaas niet bekneld. Die was namelijk van het toneel verdwenen.

De politie doet onderzoek, maar heeft de inzittenden (meestal zitten er meerdere mensen in dit soort huurauto’s) nog niet in de kraag kunnen vatten. Daarom doen ze een getuigenoproep. Dus mocht je maandagavond toevallig in de buurt zijn geweest van de Jan Steenstraat en iets verdachts hebben gezien, neem dan even contact op met de politie. Ze zijn ook nog op zoek naar camerabeelden.

Huurauto

Overigens zou je denken dat de inzittenden wel te achterhalen zijn, want het kan bijna niet anders of het was een huurauto. Je weet natuurlijk nooit wie er op dat specifieke tijdstip achter het stuur zat, maar de politie zou via het verhuurbedrijf toch wel aardig in de goede richting moeten komen.

Foto’s: Politie Team Transport Amsterdam

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover