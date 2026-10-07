Audi RS5-verkoop gaat door het dak: zoveel zijn er al in Nederland verkocht

Als je puur en alleen naar de vraagprijs kijkt, dan is het logisch dat Nederlanders de BMW M3 Touring laten staan en voor het Audi-alternatief gaan: de RS 5 Avant. Of het aan het kostenplaatje ligt of niet, de Audi RS5 is in ieder geval een voltreffer.

Audi brengt dit weekend voor het eerst de RS-PHEV overzees. De verkopen in Australië en Nieuw-Zeeland zijn begonnen en starten later ook in Japan, Korea, Taiwan en andere markten. Om dit te vieren, toont Audi de RS5 in Singapore in dezelfde kleur als de F1-auto bij het komend raceweekend heeft.

RS5 is uitverkocht voor dit jaar

Audi vertelt er ook nog even bij hoe goed de verkoop in Europa verloopt: “De complete jaarlijkse productie voor 2026 is al uitverkocht.’’ Hoeveel verkopen de RS5 in Europa heeft gegenereerd, vertelt Audi helaas niet. We komen wel te weten dat het er in ieder geval veel te weinig zijn geweest. “Het aantal bestellingen op de Europese markt was bijna twee keer zo hoog als oorspronkelijk werd gedacht.’’

Hoeveel nieuwe RS5’en staan er op Nederlands kenteken?

Gelukkig kunnen we dankzij de RDW wel zien hoeveel exemplaren van de eerste plug-in RS de weg naar Nederland hebben gevonden. Tot vandaag (woensdag 7 oktober) zijn er in totaal 173 RS5’en op Nederlands kenteken gezet. Dat zijn er behoorlijk wat. Ze hebben samen een gemiddelde catalogusprijs van zo’n 150.000 euro, oftwel er staat voor bijna 26 miljoen euro aan Audi RS5 B10’s in Nederland.

Nederland, stationland

De Nederlandse RS5-klanten hebben een duidelijke voorkeur voor welke versie ze kiezen: de Avant-stationwagon of de Limousine-hatchback. Van het totaal van 173 auto’s zijn er maar 27 Limousines. De rest, 146 stuks, zijn de Avant met doorlopende daklijn. Persoonlijk zou ik ook altijd voor die versie gaan.

Qua kleuren is er een mooie verdeling tussen drie kleuren: grijs, groen en zwart. De populairste kleur grijs (56 stuks), gevolgd door groen (55 stuks) en zwart (51). De overige elf auto’s dragen origineel een rode kleur, al is er in Groenlo ook al een blauw exemplaar gespot.

Hoofdfoto: Audi RS5 Avant B10 gespot door dadamphotography

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover