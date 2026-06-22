Op deze slinkse manier worden Duitse auto's toch in Rusland verkocht

Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen, zijn er allerlei sancties gekomen op de import van Duitse auto’s. De Duitse automerken verklaarden daarop vrijwel gelijk bij het begin van de oorlog de Russische markt te verlaten. Maar nu blijkt dat Russen toch nog vrij gemakkelijk aan de Duitse bolides kunnen komen.

Hoe dan?

Het is natuurlijk begrijpelijk dat de Russen de Duitse degelijkheid niet kunnen weerstaan, maar met de grenzen op slot, is het een uitdaging om ze te importeren. Dat wordt extra lastig aangezien de desbetreffende auto’s allemaal gloednieuw zijn. Juist die mogen niet geïmporteerd worden. Een omweg is dat ze in China op naam worden gezet door lokale dealers. Vanaf dat moment staan de auto's als ‘verkocht’ en daardoor als gebruikt geregistreerd.

Fraudi?

Om de import nog iets verder te verdoezelen, plakken de Chinezen andere merklogo's op de Duitse auto's. We zien op Instagram beelden voorbijkomen van een oplegger met verschillende Germanen. Zo zien we de BMW X5 langskomen, maar ook de speciaal voor China ontwikkelde Audi A6L. Wat opvalt is dat alle logo’s zijn vervangen door logo’s van het Chinese merk Changan.

Daarbij valt iets op: alle logo’s zijn structureel op de kop gemonteerd. Wanneer de auto’s in Rusland aankomen, worden de Chinese logo’s er weer afgehaald en zijn het weer normale auto’s van onze oosterburen. Vervolgens worden ze verkocht voor dezelfde reguliere prijzen. In 2025 werden in Rusland bijna 47.000 auto’s van BMW, Mercedes-Benz en de Volkswagen Group geregistreerd, aldus Reuters .

De douane zijn geen autoliefhebbers

Zoals op de foto’s te zien is, is het niet moeilijk te onderscheiden dat het hier niet gaat om Chinese auto’s. Maar als je naar de douanepapieren kijkt, dan lees je dat het hier op papier toch echt om ‘Chinese occasions' gaat. De Duitsers gaan onder de karigste vermomming fluitend over de grens.

Hoewel de logo’s voor, achter en op de wielen dan wel vervangen zijn, zitten er natuurlijk meer logo’s in het interieur van de auto. Of die ook aangepast zijn kunnen we op de video niet goed zien, maar we kunnen ons niet voorstellen dat die moeite gedaan is. Aangezien er wel duidelijk de typebenaming van zowel de Audi als de BMW op de achterkant staat. De douane daar zou eens wat meer Autoblog moeten lezen, misschien was het ze dan wel opgevallen.

Bron: Autoblog.com

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover