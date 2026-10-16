Gevonden! Een smaakvolle nieuwe Audi op Marktplaats

Bij een dikke Audi hoeft echt niet alles zwart te zijn. Integendeel. Deze S5 Avant bewijst dat je met de juiste kleur, een flinke optielijst en 367 pk een bijzonder smaakvolle kilometervreter kunt samenstellen. Alleen de nieuwprijs is even slikken.

Een Audi in een grijze kleur met zwarte velgen? Dat kennen we inmiddels wel. Of zo’n pakket waarbij raamlijsten en grille in het zwart worden uitgevoerd. Jakkie. Tijd voor smaak. Deze Audi die we vonden op Marktplaats doet bijna alles goed. Bijna. Want privacy glass achter alsof je één of andere bestelbus bent kan natuurlijk echt niet.

Het betreft een fraaie Audi S5 Avant uit 2025. Een bijzonder exemplaar in Horizonblauw metallic, met een zwart lederen interieur. Niet helemaal nieuw nee, maar met een lage kilometerstand spreek je praktisch over een zo goed als nieuwe auto.

Audi S5 Avant met 367 pk

Waar de RS5 een complexe hybride aandrijflijn heeft, is de S5 nog lekker ouderwets. Dat wil zeggen een 3.0-liter V6 TFSI met 367 pk die het “zelf” moet doen. Oftewel, geen batterijpakket dat meegesleurd hoeft te worden. Betaal je wel een dikke aanschafbelasting voor, maar dat heeft de eerste eigenaar al voor je gedaan. De eerste afschrijving is daarmee achter de rug. Dat maakt dit overigens geen koopje, zeker niet.

Een bijzonder smaakvolle configuratie

Het eerste wat opvalt, is natuurlijk de kleur. Horizonblauw metallic staat de Avant uitstekend en combineert fraai met de 20-inch lichtmetalen multispaakvelgen van Audi Sport. De rode remklauwen zorgen voor een sportief accent, zonder dat het meteen Seats & Sofas wordt.

Ook binnenin is er weinig reden tot klagen. Je krijgt zwart lederen sportstoelen, carbon interieurlijsten en sfeerverlichting. Stoelen met een kleurtje had misschien nog wat leuker geweest, maar we keuren het dit keer toch goed.

Bovendien heeft de eerste eigenaar niet bepaald op de optielijst bezuinigd. Zo beschikt de Audi over een Bang & Olufsen Premium-geluidssysteem, een head-updisplay, een panoramadak met variabele transparantie en een uitgebreid camerasysteem met 360-gradenzicht. Helemaal goed.

De voorstoelen zijn voorzien van massagefunctie en ventilatie, terwijl ook stoelverwarming en een verwarmbaar stuurwiel aanwezig zijn. Adaptieve cruisecontrol, dodehoekdetectie en matrix-ledkoplampen maken deze S5 Avant verder compleet.

Aan de boomers is ook gedacht. Er is een elektrisch wegklapbare trekhaak voor een aanhanger of fietsendrager.

Prijskaartje van zes cijfers

Er staat slechts 3.100 kilometer op de teller. Dat maakt dit exemplaar vrijwel nieuw. De vraagprijs bedraagt € 109.880, inclusief btw. Een hele sloot geld en in Duitsland ben je veel minder kwijt voor dezelfde auto. Maar wie 3.0 V6 non-hybride wil rijden moet pijn lijden, zeggen ze dan in Den Haag. Voor ondernemers is de btw verrekenbaar. Ook prettig is dat de verlengde fabrieksgarantie nog tot 2 april 2030, of maximaal 100.000 kilometer loopt.

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