Hoera: Audi gooit handdoek nog niet in de ring voor iconische vijfcilinder

Met de strengere Euro 7 -emissienormen voor de deur komt er voorgoed een einde aan veel motorblokken. Ook Audi leek afscheid te nemen van de legendarische 2,5-liter vijfcilinder met de RS3 Competition Limited . Ondanks het uitzwaaimodel heeft Audi nog altijd geen definitief besluit genomen. Nu brengt Audi Sport-baas Rolf Michl je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de toekomst van de EA855.

Michl, die nauw betrokken is geweest bij alle drie de generaties van de RS3 , benadrukt tegenover Autocar dat de vijfcilinder nog steeds een bijzondere plek inneemt in Ingolstadt. “We zijn ons terdege bewust van de historische betekenis van de vijfcilinder. De onderhandelingen lopen, dus we zijn nog niet op het beslissingspunt beland. Iedereen binnen het bedrijf kent de waarde van deze motor, dus we blijven de opties onderzoeken met onze collega’s van Audi AG’’, zegt Michl.

De uitdaging

Het behoud van de vijfpitter hangt af van de manier waarop Audi het blok Euro 7-proof weet te maken. De vijfcilinder moet onder meer aangepast worden op het gebied van het uitlaatsysteem, de injectiemapping, roetfilters en katalysatoren. Dat kost natuurlijk geld dat dan weer terugverdiend moet worden.

Het probleem is dat de EA855 momenteel op een zeer bescheiden schaal wordt toegepast: alleen de Audi RS3 en de Cupra Formentor VZ5 maken nog gebruik van de 2.5-liter turbo. Michl ziet in de rol van de RS3 als instapper van het RS-label echter juist een kracht: “De instap in de RS-wereld is ontzettend belangrijk, want zo'n merk statement is geweldig. Emotie begint in het compacte segment.’’ Daar heeft hij een punt. Wanneer andere merken stoppen met dit soort auto’s en motoren vanwege de Euro 7-norm heeft Audi ineens een uniek product te pakken.

Welke opties liggen er op tafel?

Om de vijfcilinder levensvatbaar te maken voor een volgende generatie, kijkt Audi naar verschillende mogelijkheden. Het merk kan, net als bij de V6 van de RS5 , kiezen voor elektro-ondersteuning om de uitstoot op papier drastisch te verlagen. Hier gaat echter wel wat tijd (en dus geld) maar ook gewicht in zitten.

Een andere mogelijkheid is de gehele AG zover krijgen om meer te doen met de vijfcilinder. Met meer modellen met het motorblok zijn er meer mogelijkheden voor klanten om een auto met zo’n vijfpitter te kopen. Met deze Golf 8 bewijst VW al dat er een vijfcilinder in het model past. Er zingen ook nog altijd geruchten rond dat Volkswagen een Golf R wil bouwen met de Audi-vijfcilinder. Het is dus nog geen gelopen koers dat de kenmerkende vijfcilinder-roffel definitief naar het museum verdwijnt.

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