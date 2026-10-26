Audi steekt miljarden in Amerikaanse fabriek en dat is geen toeval

De Europese auto-industrie heeft het de afgelopen tijd niet makkelijk gehad. En nog steeds niet wat dat betreft. Een moordende concurrentie uit China, miljarden aan importheffingen in Amerika etc. Met die importheffingen is Audi in ieder geval helemaal klaar en komt met een oplossing: een gigantische fabriek op Amerikaanse bodem planten. Kost een paar munten, maar dan heb je wel wat.

Trump maakt het lekker duur

Het Duitse automerk met de vier ringen is al langere tijd aan het kijken om auto's in de VS te gaan bouwen. De reden kan je wel raden: die vervelende importheffingen van de grote boze oranje meneer die we ook wel Donald Trump noemen. Dit kost Audi en andere merken namelijk een vermogen.

Tenzij je dus een fabriek in Amerikaland hebt staan, zoals bijvoorbeeld BMW en Mercedes-Benz.

En het gaat ook niet om een paar miljoen. Volgens de berichtgeving kostten de Amerikaanse importheffingen het merk afgelopen jaar alleen al 1,4 miljard dollar. Audi kan dit soort kosten niet eindeloos blijven betalen en kiest er daarom voor om gewoon in Amerika auto's te gaan bouwen. Trump kondigde de investering zelf aan tijdens een bijeenkomst in Georgia, waarbij Audi-topman Gernot Döllner ook nog even op het podium verscheen.

200.000 auto's per jaar

De nieuwe fabriek van Audi moet op de Middle Georgia Mega Site komen en gaat 4 miljard euro kosten. De bouw van de fabriek zal volgend jaar beginnen, maar voordat er daadwerkelijk auto's worden gebouwd zitten we al in 2030. Het merk zegt zelf rond de 200.000 auto's per jaar te gaan bouwen. Audi heeft nog niet laten weten welke auto's er precies gebouwd zullen worden, maar ga er maar vanuit dat in ieder geval de Q7, Q8 en de nieuwe Q9 (die toch al redelijk op de VS was gemikt) op de planning staan.

Ook voor de banen is de fabriek een toevoeging. Deze zal namelijk naar verwachting zo'n 4.500 nieuwe banen opleveren. Daarnaast kunnen leveranciers, opleidingspartners en andere bedrijven hier natuurlijk ook lekker van profiteren.

Audi zegt zelf dat de Amerikaanse fabriek niet alleen voor het omzeilen van de importheffingen wordt gebouwd, maar ook gewoon zijn positie op een van de belangrijkste premiummarkten ter wereld wil verstevigen. Naast Europa en China zou Noord-Amerika namelijk de belangrijkste zijn.

Hoe dit allemaal verder gaat lopen en welke modellen er nog meer zullen worden gebouwd, komen we vast snel achter.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover