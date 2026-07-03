Audi trekt een blik auto's open voor Eredivisieclub

Ondergetekende is geen voetbalfanaat, maar associaties zijn er altijd. Zo hoef je maar Audi en voetbal te noemen en de kans is groot dat Bayern München bij mij te binnen schiet. Gewoon, omdat er vroegâh altijd van die persmomentjes kwamen waar alle spelers een HELE DIKKE Audi kregen. Dat is alweer even geleden, maar nu tekent Audi in Nederland een contract met een Eredivisieclub om in iedereen van een gepaste Audi te voorzien.

Audi wordt namelijk de mobiliteitspartner van AZ. De Alkmaarse nummer drie in de Eredivisie heeft een gigantisch aantal auto's binnen geharkt zodat elke speler, elk directielid en iedereen die betrokken is ermee mag rijden. We zien vooral heel erg veel Audi Q3's, de middenklasse SUV van het merk. Maar ook een Audi A5 Avant voor als je liever een stationwagon hebt.

Q8 voor spelers

Volgens Audi is er een breed scala modellen uitgeleverd, van A3 tot A5 en van Q3 tot Q8. Die laatste zullen voor de spelers zijn, al krijgen we daar geen foto's van te zien. Die kiezen persoonlijk vaak voor een dikke Mansory-uitgevoerde RS Q8, maar een Q8 TFSI e zal vast ook goed zijn. Audi deelt namelijk mee dat voor het gros van de modellen is gekozen voor de PHEV-versie. Hey, dan mag een Audi RS 5 ook.

Ter promotie is een Audi A5, dus geen RS 5, voorzien van een AZ-kleurige wrap. Deze staat volgens de twee partijen symbool voor de samenwerking. Helemaal prachtig. Mocht je dus in de omgeving Alkmaar ineens een stuk meer nieuwe Audi's zien, dan weet je waarom.