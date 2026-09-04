Welk merk kan de hoge verwachtingen het meest nakomen: BMW of Audi?

Een beetje rivaliteit kunnen we best waarderen, maar als het aankomt op fans van Audi en BMW kan het best ver gaan. Een objectief antwoord over welke van de twee Duitse merken de betere auto maakt hoef je dan ook niet te verwachten. Gelukkig hebben we data die mogelijk de doorslag kan geven.

We gaan absoluut niet oordelen bij Autoblog, want of je nu fan bent van ondersturende slagschepen of oversturende patserbakken, we waarderen jou altijd als bezoeker. Natuurlijk hebben ook wij zo onze meningen over de producten die Audi en BMW maken en kunnen we daar op de redactie urenlang over discussiëren.

Toch komt er stiekem een favoriet boven als je naar het Autoblog-wagenpark kijkt. Maar deze onbewuste partijdigheid betekent helemaal niets, want we hebben voor het eerst harde data die een absolute winnaar in de rivaliteit tussen de fans van de Duitse merken zal uitwijzen.

Er kan maar één Duitser de beste zijn

We hebben het namelijk niet over wie de beste auto's maakt. We hebben het over wie het meest tevreden is met zijn auto. Met andere woorden: wie is er na een paar jaar nog steeds blij met zijn keuze voor een Audi of een BMW. Daar deed het Amerikaanse Consumer Reports onderzoek naar. Hierin keek het ondermeer naar gebruiksgemak, opbergruimte, rijgedrag, comfort en totale kosten (onderhoud, benzine, reparaties, verzekering).

Al die data werd vervolgens onder een belangrijke score samengevoegd: de tevredenheid van de eigenaar. Daarin komt een wel heel duidelijke winnaar naar boven. BMW staat namelijk als tweede op de lijst terwijl Audi de 24ste plek inneemt. 71 procent van de BMW-rijders is zo tevreden over hun voertuig dat hun volgende auto nog een BMW wordt. Voor Audi geldt blijft het percentage steken op 53 procent.

Geld speelt blijkbaar geen rol

Opmerkelijk genoeg hebben liefhebbers van beide merken blijkbaar diepe zakken, want ze scoren beide erg slecht op onderhoudskosten. Die zijn het hoogst van alle merken, al scoort BMW aanzienlijk beter op betrouwbaarheid dan Audi.

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