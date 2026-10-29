Een van de populairste Audi's heeft een probleem: laad niet boven de 80 procent!

Fijn, je producten over verschillende merken verdelen, maar zodra het fout gaat, gaat het bij nog veel meer auto's fout. Dit gebeurt nu bij Volkswagen en Audi.

Wat was er ook alweer aan de hand bij VW?

Anderhalve week geleden schreef ik over Volkswagen die duizenden Nederlandse ID-rijders dringend adviseerde om hun accupakket niet verder op te laden dan 80 procent vanwege brandgevaar. Bij bepaalde accu-cellen van de ID.3, ID.4, ID.7 of ID. Buzz kan er door een productiefout kortsluiting (en dus brand) ontstaan zodra de batterij tot de maximale capaciteit van 100 procent wordt volgepompt. Zolang er nog geen definitieve herstelsoftware of fysieke vervanging van de accumodules beschikbaar is, luidt de tijdelijke noodoplossing: zet de laadgrens in het infotainmentsysteem vast op maximaal 80 procent.

Audi is aan de beurt

Het overkoepelende MEB-platform van de Volkswagen Groep betekent dat onderdelen op grote schaal worden gedeeld. Daarom is het niet gek dat Audi precies hetzelfde probleem heeft met de Q4 e-tron. Ook voor de getroffen Q4-rijders geldt het dringende advies: laad de accu voorlopig niet verder op dan 80 procent. De dealers gaan de data van de batterijpakketten uitlezen om te bepalen of het accupakket moet worden gerepareerd of vervangen.

Hoeveel Nederlandse auto’s?

Wereldwijd moeten er rond de 13.000 exemplaren Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron worden gecontroleerd. Het gaat hierbij specifiek om auto's met accucellen die zijn geproduceerd door de Hongaarse fabriek van batterijleverancier SK On. Daar komen ook de batterijen van de Nederlandse Q4 EV’s vandaan. Om hoeveel Nederlandse auto’s het dan zou gaan, is onbekend. Volgens de Amerikaanse NHTSA worden de Q4’s die tussen december 2023 en april 2025 zijn gebouwd geraakt. In die periode zijn er in Nederland bijna 5.500 nieuwe Audi Q4 e-trons geregistreerd.

Wat moet ik nu doen?

Rijd jij een Audi Q4 e-tron of een VW ID-model? Geen paniek, maar houd je mail en het RDW-terugroepregister scherp in de gaten. Zodra er een officiële terugroepactie voor de Nederlandse markt wordt aangekondigd, delen we dat uiteraard direct met onze lezers.

Via Auto, Motor und Sport

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