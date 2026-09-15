CBR-data bewijst: nieuwe automobilisten kunnen beter rijden dan jij vroeger
Het behalen van het B-rijbewijs blijft jaarlijks voor honderdduizenden stikzenuwachtige Nederlanders een belangrijke mijlpaal. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) laat zien hoe goed we scoren bij het praktijkexamen en daar zijn best wat regionale verschillen te vinden.
De beste generatie autorijders
In de datasheet van het CBR wordt gekeken naar de resultaten van 2025. Van de leerlingen die vorig jaar een praktijkexamen deed, kreeg net iets minder dan de helft goed nieuws na het ritje. Het slagingspercentage was in 2025 49,8 procent. Da’s een prima score. Daarmee doen de aanstaand automobilisten van nu het bijvoorbeeld een stuk beter dan de andere generaties. Begin jaren ‘90 lag het percentage nog rond de 40 procent.
Wordt de kans op slagen vergroot met een tussentijdse toets?
Een tussentijdse toets kan alleen al tegen de spanning lekker zijn. Je kunt er ook een vrijstelling mee krijgen voor de bijzondere verrichtingen tijdens het praktijkexamen. Het aantal TTT’s lag in 2025 aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren, omdat het CBR de toets tijdelijk niet heeft afgenomen om de reserveringstermijnen omlaag te brengen. Uit de data blijkt dat leerlingen die een TTT hebben gedaan vaker slagen (58,1 procent) dan zonder (47,7 procent).
Beste bestuurders rijden in Limburg
Het slagingspercentage voor het eerste auto praktijkexamen verschilt ook aanzienlijk per provincie. Waar rustigere wegen en overzichtelijke verkeerssituaties kandidaten in de perifere provincies een steuntje in de rug geven, zorgt de drukte in de Randstad voor een lagere score. Of kunnen ze in de buitengebieden beter rijden dan in de grote stad?
Provincie
Aantal examens
Aantal voldoende
Slagingspercentage
Limburg
23.261
13.520
58,1%
Drenthe
17.195
9.204
53,5%
Gelderland
55.632
29.199
52,5%
Noord-Brabant
66.695
34.836
52,2%
Overijssel
33.863
17.324
51,2%
Groningen
15.635
7.934
50,7%
Zeeland
9.028
4.565
50,6%
Utrecht
51.369
25.857
50,3%
Noord-Holland
75.920
37.657
49,6%
Friesland
18.102
8.878
49,0%
Flevoland
7.621
3.726
48,9%
Zuid-Holland
121.821
54.429
44,7%
Automaat-examen makkelijker? Dacht het niet!
Een andere opvallende trend zit bij de keuze voor het afrijden met een schakelbak of automaat. De tweede groep groeit flink: waar in 2014 het aantal automaatexamens nog onder 10.000 per jaar zat, is dat in 2025 al de 60.000 gepasseerd. Wat opvalt is dat de gemiddelde leeftijd hoger ligt bij automaatexamens, namelijk 31,6 jaar.
Deze leerlingen komen echter niet zo makkelijk door het examen. Het slagingspercentage van een kandidaat die met een schakelauto komt, ligt nog altijd een stuk hoger dan een kandidaat die in een automaat komt. Waar ruim 435.000 leerlingen een examen in gingen met een schakelauto, slaagde 51,5 procent. Bij de automaatrijders is dat maar 38 procent van de kleine 61.000.
Foto: neppe amg lesauto gespot door autoblogger
Bron: CBR