CBR-data bewijst: nieuwe automobilisten kunnen beter rijden dan jij vroeger

Het behalen van het B-rijbewijs blijft jaarlijks voor honderdduizenden stikzenuwachtige Nederlanders een belangrijke mijlpaal. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) laat zien hoe goed we scoren bij het praktijkexamen en daar zijn best wat regionale verschillen te vinden.

De beste generatie autorijders

In de datasheet van het CBR wordt gekeken naar de resultaten van 2025. Van de leerlingen die vorig jaar een praktijkexamen deed, kreeg net iets minder dan de helft goed nieuws na het ritje. Het slagingspercentage was in 2025 49,8 procent. Da’s een prima score. Daarmee doen de aanstaand automobilisten van nu het bijvoorbeeld een stuk beter dan de andere generaties. Begin jaren ‘90 lag het percentage nog rond de 40 procent.

Wordt de kans op slagen vergroot met een tussentijdse toets?

Een tussentijdse toets kan alleen al tegen de spanning lekker zijn. Je kunt er ook een vrijstelling mee krijgen voor de bijzondere verrichtingen tijdens het praktijkexamen. Het aantal TTT’s lag in 2025 aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren, omdat het CBR de toets tijdelijk niet heeft afgenomen om de reserveringstermijnen omlaag te brengen. Uit de data blijkt dat leerlingen die een TTT hebben gedaan vaker slagen (58,1 procent) dan zonder (47,7 procent).

Beste bestuurders rijden in Limburg

Het slagingspercentage voor het eerste auto praktijkexamen verschilt ook aanzienlijk per provincie. Waar rustigere wegen en overzichtelijke verkeerssituaties kandidaten in de perifere provincies een steuntje in de rug geven, zorgt de drukte in de Randstad voor een lagere score. Of kunnen ze in de buitengebieden beter rijden dan in de grote stad?

Provincie Aantal examens Aantal voldoende Slagingspercentage Limburg 23.261 13.520 58,1% Drenthe 17.195 9.204 53,5% Gelderland 55.632 29.199 52,5% Noord-Brabant 66.695 34.836 52,2% Overijssel 33.863 17.324 51,2% Groningen 15.635 7.934 50,7% Zeeland 9.028 4.565 50,6% Utrecht 51.369 25.857 50,3% Noord-Holland 75.920 37.657 49,6% Friesland 18.102 8.878 49,0% Flevoland 7.621 3.726 48,9% Zuid-Holland 121.821 54.429 44,7%

Automaat-examen makkelijker? Dacht het niet!

Een andere opvallende trend zit bij de keuze voor het afrijden met een schakelbak of automaat. De tweede groep groeit flink: waar in 2014 het aantal automaatexamens nog onder 10.000 per jaar zat, is dat in 2025 al de 60.000 gepasseerd. Wat opvalt is dat de gemiddelde leeftijd hoger ligt bij automaatexamens, namelijk 31,6 jaar.

Deze leerlingen komen echter niet zo makkelijk door het examen. Het slagingspercentage van een kandidaat die met een schakelauto komt, ligt nog altijd een stuk hoger dan een kandidaat die in een automaat komt. Waar ruim 435.000 leerlingen een examen in gingen met een schakelauto, slaagde 51,5 procent. Bij de automaatrijders is dat maar 38 procent van de kleine 61.000.

Foto: neppe amg lesauto gespot door autoblogger

Bron: CBR