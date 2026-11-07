Kopen bij een Nederlands autobedrijf, waarom zou je

Nog niet zo gek lang geleden hing er een stigma op geïmporteerde auto’s. Angst voor teruggedraaide kilometerstanden of verborgen schades. In 2026 is het eigenlijk andersom. Je bent bijna gek om niet voor een import te kiezen.

Auto’s zijn verschrikkelijk duur geworden in Nederland. De nieuwverkoop in ons land is, mede door de torenhoge BPM, treurig. Om toch maar de showrooms te vullen zijn ook merkdealers massaal bezig om auto’s uit Europa naar Nederland te halen. Plak er een kenteken op, zet hem in de showroom en het staat weer vol. Want een ‘origineel Nederlandse auto’ is zeldzaam aan het worden.

Importeren kun je leren

Importbedrijven hebben het razend druk. Ik kan het weten, want ik ben momenteel bezig met het zoeken van een nieuwe daily. Vrijwel al mijn vorige auto’s van de afgelopen jaren kwamen uit het buitenland en ik denk ook weer dat deze nieuwe van over de grens moet komen.

Zeker auto’s met een lagere CO2-uitstoot zijn de moeite waard. Bij elektrische auto’s, plug-in hybrides of zeer zuinige mild hybrides is de af te dragen BPM bij import verwaarloosbaar. Je tikt enkele honderden euro’s af en er staat een geel kenteken op. Terwijl deze auto’s voor veel goedkoper in bijvoorbeeld Duitsland worden aangeboden. Van een simpele Volkswagen Golf tot een Skoda Octavia . Gewoon bij de merkdealer met overdraagbare garantie.

Het is een doorn in het oog van Nederlandse autobedrijven. Ze hebben de marge nodig om het licht te laten branden en om het personeel te kunnen betalen. Maar zelf over de grens shoppen of met hulp van een gespecialiseerd bedrijf, ben je eigenlijk gek om als consument dit niet te doen. Het is zuur voor de Nederlandse ondernemers, echter de politiek heeft hier deels zelf schuld aan door de enorme prijsverschillen met de buurlanden.

Van de week had ik nog een leuke occasion gezien bij een Nederlands autobedrijf. Een merkdealer. Ik had aanvraag voor een inruilvoorstel gedaan van mijn huidige gebakje en zou de volgende dag teruggebeld worden. Ik werd echter niet meer gebeld en een telefoonnummer van een verkoopmedewerker had ik ook niet. De zin om dit te chasen had ik niet, dus ik dacht laat maar. Ik ga lekker zelf over de grens shoppen. De “service” verzin ik er zelf wel bij.

Hoe zit het eigenlijk met jullie? Shop je nog trouw bij Nederlandse autobedrijven in 2026, of koop jij je okkazie ook over de grens? Laat het weten in de comments! Mocht er inderdaad een nieuwe daily drivert verschijnen dan lees je dat vast wel in de Autoblog Garage. Ajeto.

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