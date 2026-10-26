Auto's helemaal gesloopt door harde wind

We hadden je toch gewaarschuwd?

Wie zijn auto afgelopen weekend onder een boom heeft geparkeerd, heeft daar in sommige gevallen behoorlijk spijt van gekregen. De stormen Austen en Boelo hebben op verschillende plekken in Nederland flinke autoschade veroorzaakt. En bij de verzekeraars stromen de schadeclaims inmiddels binnen.

Alleen al Interpolis en Centraal Beheer hebben ongeveer duizend schademeldingen ontvangen. Bij Nationale-Nederlanden staat de teller op bijna vijfhonderd. Het gaat vooral om schade aan huizen, maar ook auto's zijn regelmatig het slachtoffer.

Bomen vallen boven op auto's

In Amsterdam-Noord ging het zaterdagavond helemaal mis. Daar viel een boom op een rijdende auto. De bestuurder moest met spoed naar het ziekenhuis en de auto raakte zwaar beschadigd.

Ook in Enschede was het raak. Daar kwam zondag een enorme tak op een geparkeerde auto terecht. In Papendrecht en Leiderdorp vielen eveneens bomen op auto's. In Soest werd het dak van een geparkeerde auto flink beschadigd door een omvallende boom. En in Rijnsburg kwam een deel van een boom op zowel een huis als een auto terecht.

Vooral Noord-Brabant lijkt zwaar getroffen. Van de duizend schademeldingen bij Interpolis en Centraal Beheer komen er ongeveer 250 uit die provincie. Limburg en Zuid-Holland volgen met ieder zo'n 150 meldingen.

De verzekeraars verwachten dat het aantal claims de komende dagen verder oploopt. Niet iedereen ontdekt de schade namelijk meteen.

En mocht je zelf schade hebben, dan is het handig om te weten dat stormschade aan je auto doorgaans onder de beperktcascoverzekering valt. Met alleen een WA-verzekering betaal je de rekening meestal zelf.