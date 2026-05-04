Auto's met verbrandingsmotoren nog vier jaar winstgevender dan EV's

Terwijl de pure EV-makers klaarblijkelijk niet heel veel moeite ondervinden om schappelijke marges te draaien op de verkoop van hun auto's, zitten de gevestigde merken er nog mee te rommelen. Ondanks de enorme investeringen in volledig elektrische platformen, blijven de EV's minder opleveren dan vergelijkbare modellen met verbrandingsmotoren.

Betaalbare EV's helpen amper

Volgens CFO Arno Antlitz van Volkswagen blijft dat de aankomende vier jaar ook nog wel zo. Tegenover Automotive News Europe zegt hij: "We verwachten dat de marges pas volledig vergelijkbaar zijn als het SSP-platform geïntroduceerd wordt". En dat platform wordt pas ergens aan het eind van dit decennium verwacht en moet daarbij populaire modellen als de Golf en de Skoda Octavia gaan onderbouwen.

Het is wel opmerkelijk dat het SSP-platform iets kan leveren dat het MEB+-platform, dat voor de ID.Polo en Cupra Raval wordt gebruikt, niet doet. Beide zijn ontwikkeld voor een volledig elektrische aandrijving, maar toch zijn de marges voor auto's die op MEB+ rollen beperkt tot 70 tot 80 procent van wat auto's met verbrandingsmotoren en ook het SSP-platform halen.

Of zoals Antlitz het uitlegt: auto's als de VW ID.Polo, Skoda Epic en Cupra Raval zullen waarschijnlijk maar 70 tot 80 procent marge halen tegenover vergelijkbare auto's als de T-Cross.

Vraag en aanbod

Op dit moment is het voor Volkswagen erg lastig om de marges te verschuiven, omdat volume achterblijft. De productiekosten van EV's liggen nog altijd hoger, maar de vraag om echt grote hoeveelheden te verkopen, blijft achter. En dat zorgt er weer voor dat het concern de uitstootdoelstellingen van de EU niet kan halen, waardoor het geforceerd wordt om miljoenenboetes te betalen. "We worden eigenlijk geforceerd om meer EV's te verkopen dan waar vraag naar is in Europa", stelt Antlitz.

Daar kan verandering inkomen als het SSP-platform zijn intrede maakt. "Vanaf dat moment hoeven we niet meer te kiezen of te delen tussen BEV-volumes en CO2-boete", legt hij uit.