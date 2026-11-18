Jeremy Clarkson heeft afscheid genomen van een deel van zijn autocollectie. Hij bracht drie bekende auto’s uit The Grand Tour naar de veiling. De auto’s zijn helaas al verkocht. Wat ben je kwijt voor dezelfde auto’s van Clarkson als je ze op Marktplaats koopt?

Afgelopen zaterdag gingen bij Iconic Auctioneers tijdens in Birmingham drie auto’s van Clarkson onder de hamer : de Lincoln Continental Mark V, Alfa Romeo GTV6 en de Lancia Montecarlo Spider. Wie alle drie de auto's van Jeremy Clarkson afgelopen weekend had willen kopen, moest een goed gevulde rekening meenemen. De drie klassiekers brachten samen ruim 192.000 euro op (omgerekend vanuit de Britse ponden inclusief veilingkosten).

Toevallig staat van elk van deze drie klassiekers op dit moment ook een vergelijkbaar exemplaar te koop op Marktplaats. Vooruit, voor de Lancia moeten we genoegen nemen met een Beta Montecarlo Targa, maar het idee is hetzelfde. Tijd dus voor een vergelijking tussen de veilinghamer in Birmingham en het Nederlandse occasionaanbod.

Lancia Montecarlo Spider: meer dan 10 keer zo duur!

De absolute klapper van de veiling was de laatste The Grand Tour-auto van Clarkson, de Lancia Montecarlo Spider in de kleur Lotus Blue. Na de opnames werd de auto door specialist Max500 Ltd volledig opgeknapt voor Clarksons privécollectie. Op de veiling werd de Lancia afgehamerd op 69.188 pond, oftewel zo’n 83.000 euro!

In het Gelderse Beuningen staat een Lancia Beta Montecarlo Targa 2.0 uit 1979 te koop op Marktplaats. Toegegeven: het is niet alleen een ander model, maar ook een auto in een compleet andere staat. De Lancia is een opknappertje. Hij heeft lang stilgestaan en de onderkant van de deuren en kofferklep hebben aandacht nodig, al is de bodem volgens de verkoper keihard. De prijs is er dan ook naar: 7.500 euro.

Alfa Romeo GTV6

Je bent volgens Clarkson pas een petrolhead als je ooit een Alfa Romeo hebt gehad. Zijn liefde voor Alfa en de Busso V6 in het bijzonder komt perfect terug in de GTV6. De bekende 2,5-liter zescilinder zit hier in een fijn ogende Alfa met kenmerkende bobbel. Clarkson reed in deze auto in de Schotse special Well Aged Scotch. Met slechts 28.315 mijl (circa 45.500 kilometer) op de teller en keurig onderhoud bij Clarkson thuis, bracht deze Italiaanse schone 54.000 euro op.

Op Markplaats staat ook een Alfa Romeo GTV6 2.5 die zelfs een jaartje jonger is. De auto is volgens de aanbieder compleet aangepakt. Daarvoor is een fotoreportage als bewijsmateriaal. De Alfa mag naar een volgende liefhebber omdat de huidige eigenaar simpelweg wat minder tijd gaat steken in zijn autohobby. Je betaalt op Marktplaats 22.000 euro voor een Alfa Romeo GTV6. Voor minder dan de helft van Clarksons Alfa geniet je dus van exact dezelfde Busso-soundtrack.

Lincoln Continental Mark V

Voor de coronaspecial Lochdown uit 2021 koos Clarkson een 5,8 meter lange Lincoln Continental Mark V in Wedgwood Blue uit 1978. Zijn motief: de televisieserie Dallas van vroeger. Omdat Jeremy de standaard 170 pk uit de 6,6-liter V8 wat mager vond, liet hij tijdens de opnames een lachgasinjectiesysteem (NOS) monteren. Zowel de NOS-flessen, het authentieke Cartier-klokje in het dashboard als de doedelzak in de kofferbak zijn nog altijd aanwezig. Opbrengst op de veiling: 55.000 euro (£ 46.125).

Wie zelf als een echte oliebaron door Nederland wil cruisen, heeft geluk: er staat een Continental Mark V 6.6 uit 1979 te koop op Marktplaats. Dit exemplaar heeft een blauwgrijze kleur en wat upgrades. De V8 op LPG is gereviseerd en heeft nog geen 15.000 kilometer gelopen. Tevens zit er een nieuw nieuw vinyl dak, verse airco én Apple CarPlay in. De vraagprijs op Marktplaats is wederom minder dan de helft van Clarkson auto: 22.000 euro.

Volgende auto van Jeremy Clarkson

Het blijft natuurlijk niet appels met appels vergelijken, maar toch; onderaan de streep ben je op Marktplaats ruim 140.000 euro goedkoper uit dan op de Clarkson-veiling. Heb je toch liever een auto van Clarkson? Begin dan maar alvast te sparen voor als hij zijn zelfgebouwde Jaaaaag verkoopt.