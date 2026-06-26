Auto tanken in de hitte: wel of niet volgooien?

Nu het zo ongelofelijk heet is, zijn er ineens heel veel dingen die je niet meer mag doen of beter niet kunt doen. Zo gaat er ook een hardnekkig advies rond om je auto niet helemaal vol te tanken. Maar klopt dat wel?

Het gevaar zou zitten in het mogelijk uitzetten van de vloeibare brandstoffen. Dat kan gebeuren wanneer de benzine of diesel heet wordt. Als de peut uitzet, wordt het dus groter en zou het misschien niet meer in je brandstoftank passen. Het gevolg: scheuren in de tank of een overlopend benzinereservoir. Hoewel er een kern van waarheid in dit verhaal zit, berust het grootste deel van deze waarschuwing op een misverstand.

Benzine is niet meteen heet

Het idee dat benzine of diesel door het warme weer al gloeiend heet uit de pomp komt, klopt bijvoorbeeld niet. Tankstations bewaren hun brandstoffen diep onder de grond in goed geïsoleerde opslagtanks. Daar blijft de vloeistof constant relatief koel, ongeacht of het buiten 15 of 40 graden Celsius is.

Het opwarmen begint pas op het moment dat de vloeistof in de auto stroomt. Door de stralingshitte van de motor, de warme buitenlucht en het opgewarmde wegdek stijgt de temperatuur van de brandstof in de auto. Pas vanaf dat moment treedt de uitzetting in werking.

Mocht dat gebeuren, dan is er in de basis nog niks aan de hand. Autofabrikanten zijn niet van gisteren en zijn voorbereid op de uitzettende benzine. Elke moderne auto is daarom uitgerust met een ingebouwde expansieruimte boven in de tank. Deze lege zone is specifiek ontworpen om brandstofdampen op te vangen en de vloeistof de ruimte te geven om uit te zetten zonder dat er direct storingen optreden.

Gebruik de verborgen veiligheidsbuffer die we allemaal kennen

Mocht dat gebeuren, dan is er in de basis nog niks aan de hand. Autofabrikanten zijn niet van gisteren en zijn voorbereid op de uitzettende benzine. Elke moderne auto is daarom uitgerust met een ingebouwde expansieruimte boven in de tank. Deze lege zone is specifiek ontworpen om brandstofdampen op te vangen en de vloeistof de ruimte te geven om uit te zetten zonder gevolgen.

Hoe weet je nou of je aan die extra ruimte zit? Heel makkelijk: het tankpistool aan de pomp slaat af en geeft de welbekende klik. Zodra de vloeistof het maximale niveau bereikt en de expansiezone dreigt te blokkeren, gebeurt dit.

Tanken na de klik

Het is sowieso al af te raden om door te tanken na de klik. De paar extra druppels benzine brengen je geen tot weinig extra kilometers terwijl de geldteller aan de pomp lekker blijft doortikken. Het grotere probleem vindt nu het zo warm is plaats. Door te blijven tanken vul je de veiligheidsbuffer en de ontluchtingsslangen op die daar absoluut niet voor bedoeld zijn. Bij sommige auto’s kan er op deze manier ongemerkt tot wel 17 liter extra brandstof in de leidingen worden gepropt.

Wanneer de inhoud vervolgens warm wordt en uitzet, kan de brandstof nergens meer heen. En dan heb je de poppen aan het dansen. De benzine of diesel kan via de tankdop of de ontluchting naar buiten sijpelen, wat schade aan de lak veroorzaakt en brandgevaar oplevert. Daarnaast stroomt de peut in de filter die schadelijke dampen moet filteren (actieve-koolstoffilter). Zodra deze filter volloopt met benzine raakt het ademhalingssysteem van de tank verstopt en kan dit leiden tot dure reparaties.

Het is dus in het algemeen een advies dat je moet opvolgen, maar al helemaal in de zomer: stop met tanken na de klik!

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Foto's: Shell de Wetering via Autoblog Spots