Nederlanders die ook buiten werktijd gebruikmaken van de hybride of benzineauto van de zaak gaan vanaf 1 januari 2027 te maken krijgen met de pseudo-eindheffing. De extra heffing is bedoeld voor werkgevers, maar die schuiven het extra bedrag gewoon door naar de werknemer.

We hebben hier al meermaals uitgelegd wat de regeling inhoudt, maar ik doe het graag nog eens dunnetjes over. Per 1 januari 2027 betalen bedrijven een extra heffing op auto's van de zaak die niet emissievrij zijn (dus ook hybrides) die ook privé worden gebruikt. Er komt een extra belasting van 12 procent over de nieuwwaarde van de auto per jaar. Hieronder geeft Wouter je een rekenvoorbeeld aan de hand van een Porsche Cayenne.

Bedrijven schuiven kosten door

Meer dan de helft van de werkgevers is van plan om de extra kosten voor de zakelijke auto te innen bij het personeelslid. Dit blijkt uit onderzoek van Arval BNP Paribas. Zij vroegen meer dan 400 Nederlandse bedrijven wat het plan was om de kosten van de pseudo-eindheffing op te vangen.

Maar liefst 68 procent van de werkgevers geeft aan dat de extra kosten die de wetgeving met zich meebrengt deels bij de medewerkers terecht zullen komen. 12 procent van de bedrijven berekent niet een deel, maar het hele bedrag door naar de werknemen. Daarnaast verwacht 74 procent dat medewerkers als gevolg van de pseudo-eindheffing concessies moeten doen aan hun mobiliteitswensen. De bedrijven zullen eerder geneigd zijn om alleen nog volledig elektrische zakenauto te verschaffen om de heffing te ontlopen.

Het effect van de pseudo-eindheffing

De respondenten van het onderzoek denken dat de pseudo-eindheffing zwaar gaat zijn voor de organisaties. Daardoor wordt er ook extern naar extra geld gezocht. De meest gegeven maatregel om de heffing op te vangen, is het rekenen van hogere kosten aan klanten (34 procent). Dat zal de inflatie niet ten goede komen. Andere maatregelen zijn het bezuinigen op investeringen (32 procent), bezuinigen op bonussen (22 procent) en minder personeel aannemen (22 procent). Ik vrees dat het geen invloed meer heeft op de overheid: de pseudo-eindheffing gaat er echt komen.

Foto: Volvo XC60 Recharge T6 gespot door robertvh



