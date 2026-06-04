Auto van een BN’er gespot? Maak kans op prijzen!

Zoals jullie wellicht weten houden we iedere maand een Autoblog Uploterij. Het principe is simpel: upload spots en maak kans op prijzen. Deze maand pakken we het iets anders aan met een thema-editie.

Het thema is deze maand ‘Bekende eigenaren’. We zien regelmatig spot voorbijkomen van auto’s met een bekende eigenaar, zoals de Ferrari SF90 van Frans Duijts of de Porsche 992 GT3 van Bram Moszkowicz. Daarbij hoeft de eigenaar niet per se zelf in beeld te zijn (we zijn niet de Story of de Privé). Mag wel, maar het gaat om de auto.

Meedoen aan deze actie is simpel: upload je foto’s op Autoblog Spots en je doet automatisch mee aan de trekking. Deze maand verloten we meerdere bol.com cadeaubonnen ter waarde van €100 onder de inzendingen.

Uiteraard zijn auto’s van onbekende eigenaren evengoed welkom, of het nu een Lamborghini Aventador is of een Volkswagen Kever. En wie weet wordt je spot wel uitgelicht als Spot van de Week.

Foto credit: @p.c.hooftstraat_carspotting

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