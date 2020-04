Autoblog Flashback: Ford GT en Ford GT40

Twee iconen kwamen samen in deze bijzondere Autoblog video.

Er is inmiddels een ‘nieuwe’ Ford GT onder ons. Dat was ruim acht jaar geleden wel anders. Toen reden we met de Ford GT. We kregen daarbij gezelschap van zijn oudere familiegenoot, de GT40!

Beide auto’s back-to-back rijden was een bijzondere ervaring voor Autoblog.nl. Vandaar dat we in deze Autoblog Flashback terugblikken op dat moment. Eén ding staat garant in deze video. Een fantastische V8 soundtrack van de Fords, een mooie vergelijking tussen de twee en natuurlijk een stukje geschiedenis. Lees ook de rijtest van de Ford GT en GT40 eens terug.