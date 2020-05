Autoblog Flashback: Mercedes G65 AMG

In deze Autoblog Flashback behandelen we een daddy, namelijk de Mercedes G65 AMG.

Soms zijn die Duitsers in een gekke bui. Bijvoorbeeld door een V12 in een G-klasse te proppen. Er bleek toch animo voor, want zelfs in Nederland werden exemplaren van deze tank met twaalfcilinder verkocht. Het prijskaartje bedroeg meer dan 400.000 euro.

Vijf jaar geleden we met de bijzondere Mercedes G65 AMG. Het apparaat is goed voor 612 pk en een schofterige 1.000 Nm aan koppel. Lees ook de Mercedes-Benz G65 AMG: rijtest en video.