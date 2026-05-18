Autoblog Foto van de Maand – April 2026

Deze keer hebben we een stijlvolle editie van de Foto van de Maand, met een Rolls en twee klassiekers in de hoofdrol.

Zoals gewoonlijk hebben we weer een bol.com-cadeaubon ter waarde van € 100 klaarliggen voor de winnaar. Wie dat is wordt mede bepaald door ons vaste jurylid, professioneel autofotograaf Noortje Blokland. Ons gastjurylid is deze maand niemand minder dan Gijs Spierings, die vorige maand deze verkiezing won.

Op de derde plaats treffen we een van de meest fotogenieke auto’s ooit gebouwd: de Jaguar E-Type. Deze is vakkundig vastgelegd door @jeroenvink.

Noortje: “Good old lightpainting of a good old car! Jeroen heeft er weer een kunstwerkje van gemaakt. De sierlijke lijnen van de beroemde Jag komen perfect tot hun recht. Wellicht was het nóg mooier geweest als de ondergrond wat minder belicht was, zodat de auto er nog meer uit zou springen! Ook had een wat klassiekere achtergrond (i.p.v. een modern pand) niet misstaan.”

Machiel: “Een zwarte auto fotograferen in het donker is een uitdaging, maar Jeroen Vink heeft vaker met dit bijltje gehakt. Het lijnenspel en alle details van E-Type komen weer perfect uit de verf. De locatie en de positionering van de auto hadden iets spannender gekund, maar deze foto is technisch heel goed uitgevoerd.”

Gijs: “Nette foto volgens het vaste recept van Jeroen, hij zorgt er altijd wel voor dat de auto’s goed uitkomen door zijn lightpainting. Wat mij meteen opvalt zijn de gepolijste spaakvelgen die door het zachte licht perfect tot zijn recht komen, netjes gedaan! De subtiele lijnen van de wagen komen ook goed uit door de lightpaint streep in de lak, al was ie perfect geweest als je iets verder door was gelopen om de lijn door te laten lopen van z’n heup naar het kontje. Locatie is clean en rustig, maar oogt ook wel weer ietwat te modern door de strakke kozijnen.”

Over fotogenieke auto’s gesproken: de E24 6 Serie is er ook wel eentje! @Wessel.jpeg kreeg de kans om een wit exemplaar op de gevoelige plaat vast te leggen.

Machiel: “Met een 635CSi wil je lekker een rondje rijden op een zonnige lentedag en Wessel heeft deze sfeer perfect gevangen in dit beeld. De Hollandse setting past uitstekend bij deze (semi-)klassieke auto. De lange slagschaduw is gaaf en de tulpen op de voorgrond zorgen voor een stukje extra diepte. Ze maken ze de compositie wel iets te rommelig naar mijn smaak.”

Noortje: “Mijn eerste gedachte: wat een leuk beeld! Het had zo een still uit een oer-Hollandse film kunnen zijn. De compositie is goed bedacht en de weg en de hoogte van het camera-standpunt zorgen voor een interessant perspectief. Technisch gezien was het nóg mooier geweest als er wat meer blauw in de lucht terug kwam. Deze oogt nu ‘uitgebeten’/overbelicht.”

Gijs: “Deze plaat geeft mij een lekkere klassieke sfeer. Deze BMW komt door de lage wijde hoek heel goed tot z’n recht, wat ook zeker meehelpt is dat het kenteken eraf is gehaald want dat maakt werkelijk élke auto mooier. Ook heeft Wessel goed gekeken naar ’t licht en slim gebruik gemaakt van de flare, waardoor de wagen mooi loskomt van de molen en de bloemen in de voorgrond mooi ’n beetje wegvallen en toch wat diepte creëren. Volgende keer wel even de bestuurder uit de auto halen als ie op z’n plek staat.”

Op de eerste plaats treffen we toch weer de hofleverancier van deze rubriek: @row1. Hij ging deze keer op pad met de vernieuwde Rolls-Royce Ghost, in de fraaie kleur Olivin.

Noortje: “Sereniteit en klasse, dat is wat dit beeld uitstraalt. Wat een fantastische kleur op de Rolls. Je wordt meegesleept in de setting, omdat het net lijkt of de auto letterlijk ‘ten tonele’ komt en alle focus komt daardoor op de Rolls terecht. De compositie maakt het nog interessanter; een auto hoeft echt niet altijd gecentreerd te worden. Prachtig hoe het licht op de autolak valt. Al met al een smaakvol beeld.”

Machiel: “Het is geen actiefoto, maar dat past juist heel goed bij de auto. De setting vormt een interessant decor voor de Rolls-Royce, zonder af te leiden. Het geheel straalt een bepaalde rust uit, die natuurlijk perfect past bij de auto. De zon die door de wolken breekt laat de kleur van de auto ook nog eens mooi tot zijn recht komen. Een subtiele foto, maar toch eentje waarbij alles klopt.”

Gijs: “Zeer cleane foto van deze Ghost, locatie is goed gekozen door Rowan en past qua kleur in mijn ogen top bij die mooie groene lak die nog net ’n beetje shine krijgt door het beetje zonlicht wat nog door de wolken komt. Framing werkt goed en geeft ’n nette balans tussen de Rolls en de villa in de achtergrond. Als ik een puntje van kritiek zou mogen geven: zet (zeker bij Rolls-Royces) altijd even de luchtvering op de laagste stand als je gaat fotograferen, vallen de wielen net wat mooier in de wielkasten en komt ‘ie net wat beter uit.”

