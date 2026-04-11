Autoblog Foto van de Maand – Maart 2026

Ook op de nieuwe website gaan we weer lekker door met de Autoblog Foto van de Maand. We zetten vandaag de beste foto’s van april in het zonnetje.

Dit doen we met de hulp van ons vaste jurylid, professioneel autofotograaf Noortje Blokland. Gastjurylid van dienst is @patrickdejong, de winnaar van de vorige editie. Met z’n drieën gaan we bepalen wie deze maand de bol.com cadeaubon van €100 verdient.

Op de derde plaats treffen we de McLaren Artura Spider, die door Row1 is vastgelegd op een plek waar de auto niet helemaal thuishoort: de stoep. Toch levert dit een geslaagde foto op.

Machiel: “De moderne architectuur van het gebouw links past uitstekend bij de technologische, klinische vibe van McLaren. De schaduw op de grond zorgt voor een interessante compositie en de colour grading is mooi subtiel, zoals we gewend zijn Rowan. De bewogen jogger is een leuke toevoeging die een stukje dynamiek in de foto brengt. Enige minpuntje zijn wat mij betreft de ietwat storende reflecties op de auto, maar verder een strakke plaat!”

Noortje: “Hier gebeurd veel. Allereerst: fotogenieke auto op een interessante plek! De beweging van de hardloper geeft leven en contrast met de stilstaande auto. De fiets op de achtergrond had nog even weggeshopt mogen worden voor een cleaner geheel. De uitsnede kan iets strakker door onderin wat weg te halen, en de lucht mist nu wat definitie waardoor het een wit vlak wordt. Daarnaast is de sfeer erg geslaagd; het zonlicht maakt er een groot speltakel van.”

Patrick: “Deze foto kan wat mij betreft zo in de brochure van Mclaren. Het gebruik van een langere sluitertijd geeft een speels effect, goed over nagedacht! De colour grading geeft een lekker vibe die ik wel waardeer. Al met al helemaal goed deze foto zonder verder op of aanmerkingen."

Een vooroorlogse auto komt niet vaak voorbij in deze rubriek, maar @jeroenvink kreeg de kans om een Riley uit 1934 vast te leggen. Het resultaat mag er zijn.

Noortje: “Sterk en sfeervol beeld waarin de auto mooi tot leven komt tegen de warme achtergrond. De compositie is netjes in balans en de symmetrie werkt versterkend zonder saai te worden. Less is more, zeker bij zo’n klassieker met talloze details. Het licht is met name de kracht in deze - al met al - zeer sterke, tijdloze plaat.”

Machiel: “Deze foto van Jeroen is absoluut vakwerk. Alle details van deze Riley zijn haarscherp in beeld gebracht. De historische boerderij met het warme licht achter de ramen vormt een toepasselijke setting voor deze auto. De compositie is rechttoe-rechtaan, maar daar is niks mis mee. Er is genoeg te zien op de foto.”

Patrick: “Wat een prachtige foto, zeer vakkundig gebruikt gemaakt van lightpainting techniek. Alles op deze foto draait om het object en is zeer goed uitgevoerd. De achtergrond stoort niet en geeft een extra dimensie met het verlichte interieur, al met al een top foto!”

@gijsspierings mocht voor Thijs Timmermans de nieuwe Ferrari 12Cilindri vast leggen met zijn inspiratiebron: de Ferrari 365 Daytona. Dit levert unieke plaatjes op, waaronder de Foto van de Maand!

Machiel: “Je zou bijna denken dat het een render is, maar het is wel degelijk een echte foto. Gijs spreidt een knap staaltje minimalisme ten toon. Alle interessante elementen, inclusief de rode muur en de donkere nis, zijn geconcentreerd rondom de auto's, terwijl de rest van de foto geen enkele visuele afleiding geeft. Door de Daytona in dezelfde positie te plaatsen, maar verder naar de achtergrond, wordt perfect geïllustreerd dat dit de voorvader is van de 12Cilindri. De inspiratie zit ‘m vooral in de neus, wat weer benadrukt wordt door het feit dat de rest van de auto in de schaduw staat. Kortom: een fraaie en goed doordachte foto!”

Noortje: “Sterk beeld! Er is een prettige balans tussen modern en klassiek gecreëerd; de dialoog tussen de twee auto’s werkt visueel goed en geeft gelaagdheid. De compositie is ‘clean’ en architecturaal. Het grote lege vlak op de voorgrond pakt wellicht nét iets te dominant uit, waardoor de auto’s net wat verliezen aan impact. Kleurtechnisch zit het goed; de rode wand geeft precies genoeg contrast tegen het groen en crème. Al met al een sterke, editorial-waardige plaat!”

Patrick: “Perfectie, meer kan ik er niet over zeggen. Mooi hoe de nadruk is gelegd op de voorkant van de Daytona door deze in het licht te plaatsen, je ziet meteen de gelijkenissen tussen oud en nieuw. De wat hogere hoek waar deze foto op genomen is, geeft een verfrissende kijk op deze twee prachtige bolides.”

We mogen Gijs dus bij deze feliciteren met de overwinning! Hij krijgt een bol.com cadeaubon thuisgestuurd. Deze maand is er weer een nieuwe ronde, waarbij we opnieuw een waardebon hebben voor de winnaar. Daarnaast verloten we een extra bon ter waarde van €100 random onder de uploaders. Genoeg reden om je foto’s te delen op Autoblog Spots!