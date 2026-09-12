Autoblog Garage update: overleeft Robbie's Skyline de testbank?

Beste AB-vriendjes,

Het is alweer even geleden dat er wat nieuws voorbij kwam betreffende mijn Nissan Skyline. Het erge is, stiekem rij ik alweer even en dat heb ik jullie onthouden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hieronder dus wat updates over de R32.

Tijd voor de dyno

In mijn eerste verhaal konden jullie lezen wat er zo'n beetje allemaal is veranderd aan mijn oude sushiraket uit 1993. Mocht je dit hebben gemist kan je dat hier teruglezen.

Na zo'n 5 ongekend lange jaren was het moment dan eindelijk daar. Ik had de nieuwe RB24 motor ingereden en het was tijd dat die op de testbank ging laten zien wat die allemaal in huis had. Niet zonder spanning uiteraard.

Het resultaat: 505 pk en 616 Nm aan koppel.

Je kunt dus wel stellen dat de R32 het afbeulen op de testbank heeft overleefd. GELUKKIG. Voor het fijne ging ik met de jongens van NKZ-Motorsports nog even rijden op straat om de laatste puntjes op de i te zetten.

Na alles te hebben nagelopen was het eindelijk zover. Ik kon na al die jaren weer naar huis rijden. Hoe dat eerste ritje beviel? Spannend... Door de grotere inhoud van de motor en relatief kleine turbo levert de motor eerder en meer koppel dan die ooit heeft gedaan, wat het rijden in de Skyline echt een stuk aangenamer maakt. Precies wat het idee achter deze build was.

Na een beetje rond te hebben gereden was het natuurlijk tijd om dat pedaal door de bodem heen te trappen. Dat was toch even een momentje dat ik niet snel meer zal vergeten. De turbo spoelde op, de screamerpipe ging open en ik zag in mijn spiegel dat ik twee enorme sporen over het asfalt heen trok. De tweede versnelling idem dito. Na een paar pulls kregen de banden wat meer temperatuur en lukte het om het vermogen ook daadwerkelijk op de weg te zetten. Later kwam deze knakworst erachter dat de auto nu ook traction control heeft... Dat was ik door het enthousiasme even vergeten.

Goed, nadat mijn ogen langzaam weer de weg naar de voorkant van mijn hoofd hadden gevonden was het tijd om een echte goede soundcheck te doen. En dat kan natuurlijk alleen in een tunnel. Ik haalde een vriend op en we reden de eerste de beste tunnel in die we konden vinden. De ramen gingen open, de anti lag ging aan en de toeren gingen richting de begrenzer bij 8000 toeren. In onderstaand filmpje een kleine impressie.

Gelijk maar wat evenementen af



Spa Asia

Aangezien de auto al zo lang stil had gestaan stond ik al een tijdje te springen om weer naar een paar toffe events te gaan. De eerste op het lijstje: Spa Asia op jawel: Spa-Franchorchamps.

Na een rit van een paar uurtjes in de toen nog aangename temperatuur kwam ik aan op het circuit. Een ongekend verschil als je eigenlijk alleen de Nederlandse circuits gewend bent. Het terrein is gigantisch en de auto's die er staan zijn ook echt een stuk serieuzer dan de typische auto's op Nederlandse events.

Rond de middag was het tijd om de auto in te stappen en mee te doen aan de car-parade. Iets dat vooral klinkt als: 'met gematigde snelheid over het circuit rijden.' Het bleek vrij snel dat ik dat hartstikke fout had. Er waren namelijk veel stukken dat ik de Skyline even goed op zijn sodemieter kon geven, en dat heb ik uiteraard ook gedaan. De aangename buitentemperatuur van de ochtend was in de middag naar standje crematorium gegaan, en ik moet eerlijk toegeven dat ik daar naast zeiknat ook een beetje zenuwachtig van was worden. Want hoe zou de auto daarop reageren? Gelukkig bleven alle temperaturen normaal en kon ik heerlijk twee rondjes over het circuit van Spa scheuren.

Een geslaagde dag dus en weer wat vertrouwen in de auto gekregen.

Go Japan

Afgelopen 30 augustus stond Go Japan op het lijstje. Ook dit event wilde ik al langer bezoeken en nu kreeg ik dan eindelijk de kans. De dag begon zeik en zeiknat en dat betekende natuurlijk dat ik mooi kon kijken hoe de auto zich zou gedragen op de doordrenkte wegen. Zoals verwacht was dat één en al glibberen en glijden. En lachen natuurlijk. Al moet ik eerlijk bekennen dat dat lachen snel veranderde naar billenknijpen toen de auto zelfs in z'n 4e versnelling nog wielspin had.

Na een uurtje rijden glibberde ik het terrein van Louwman & Parqui in Raamsdonksveer op. Ik merkte eigenlijk al meteen dat ik door het enorme succes van Spa Asia een beetje was verpest. Ik keek best uit naar dit evenement en wil graag zeggen dat ik onder de indruk was, maar dat was ik gewoon echt niet. Rijen met standaard Nissan Micra's, MX5'jes met wat spullen erop geplakt, auto's in enorm slechte staat... Uiteraard was niet alles zo, maar goed. Het weer klaarde op, de Skyline viel bij iedereen in de smaak en al met al was het gewoon een heerlijke dag!

Na ondertussen zo'n 1000 kilometer te hebben gereden, kan ik met een gerust hart stellen dat ik echt heel blij ben met hoe de auto is geworden. Uiteraard zijn er een paar dingen die nog wat aandacht vergen, maar dat komt allemaal in het volgende seizoen.

Eind deze maand is CARS 'N JOY in Landgraaf. Als het weer een beetje mee zit wordt dat in ieder geval een mooie afsluiter van het seizoen! Wie weet zie ik jullie daar?