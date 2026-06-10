Autoblog heeft nu gewoon een eigen tv-zender

Vroeger zette je Top Gear aan en voor je het wist was het midden in de nacht. Tegenwoordig werkt dat anders. Je zoekt op YouTube een video van een Ferrari V12, kijkt tien minuten en gaat weer verder met je leven.

Toch gaan we iets doen wat verdacht veel op ouderwetse televisie lijkt.

Autoblog heeft vanaf vandaag namelijk een eigen tv-zender!

De zender heet heel creatief Autoblog TV en is te bekijken via Samsung TV Plus. Dat is zo'n gratis streamingdienst die standaard op miljoenen Samsung-tv's staat. Je hoeft er geen abonnement voor af te sluiten en ook geen afstandsbediening door de kamer te gooien omdat je weer een wachtwoord bent vergeten.

Op Autoblog TV zie je wat je van ons gewend bent. Rijtesten, reviews, nieuws, video's van jullie auto's, reportages, roadtrips, en nog meer uit het archief. Kortom: auto's, auto's, auto's.

Het leuke is dat je niet meer zelf hoeft te kiezen wat je gaat kijken. Op YouTube klik je bewust op een BMW M3, Porsche 911 of Ferrari 812 Superfast. Op een tv-kanaal kan het zomaar gebeuren dat je blijft hangen bij een vergeten youngtimer, een goedkope occasion of een elektrische stadsauto waar je normaal gesproken met een grote boog omheen zou scrollen.

Dat klinkt misschien een beetje als televisie uit 2006, maar de timing is eigenlijk best logisch. Grote tv-fabrikanten als Samsung, LG en anderen zetten steeds harder in op zogenaamde FAST-kanalen. Gratis zenders die via internet worden aangeboden en worden betaald met advertenties.

De gedachte daarachter is simpel. Iedereen heeft tegenwoordig toegang tot duizenden video's, maar soms is het ook wel lekker als iemand anders de keuze maakt.

Voor Autoblog is het in ieder geval een volgende stap. We maken al jaren video's. Heel veel video's. Blijkbaar zijn het er inmiddels genoeg om er een complete zender mee te vullen.

Autoblog TV is vanaf vandaag beschikbaar via Samsung TV Plus. Later volgen ook andere platformen, waaronder LG Channels en Rakuten TV.

Dus mocht je thuis op de bank belanden en ineens naar een rijtest van een zeven jaar oude diesel-SUV zitten te kijken, dan weet je hoe het gekomen is.

Je was niet aan het zoeken.

Je bleef gewoon hangen.

Zou jij een autokanaal op de achtergrond laten aanstaan, of bepaal je liever zelf wat je kijkt?