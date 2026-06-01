Autoblog houdt autoliefhebbers verbonden met fanatieke discussies en wederzijds respect

Auto’s roepen emotie op. Of het nu gaat over Formule 1, elektrisch rijden, design of prestaties: autoliefhebbers hebben vaak uitgesproken meningen en discussiëren daar graag over. Dat maakt de community levendig en betrokken. Tegelijkertijd zien we ook dat online discussies soms sneller verharden en persoonlijk worden.

Schrijven we een keer positief over Tesla (er is best vaak goed nieuws), dan blijkt dat de spreekwoordelijke rode lap voor de stier te zijn. Bij slecht nieuws over Tesla, trekken de Tesla fans juist weer ten strijde. Dat mag, maar houdt het inhoudelijk. Op de man (m/v) spelen is niet nodig.

Dat merken we niet alleen binnen Autoblog. Collega’s van andere titels binnen onze uitgever herkennen dezelfde ontwikkeling op hun eigen platformen. Daarom heeft onze uitgever PXR besloten om zich als geheel uit te spreken tegen online haat. Voor het eerst trekken alle hoofdredacties gezamenlijk op om aandacht te vragen voor hoe online gesprekken veranderen.

Met deze campagne wil PXR niet zeggen dat discussies minder fel of minder uitgesproken moeten worden. Juist passie en emotie maken communities interessant. Maar er blijft altijd een verschil tussen stevig discussiëren en elkaar online afbranden. Uiteindelijk worden gesprekken alleen maar beter wanneer mensen elkaar met een beetje respect blijven behandelen.

Bij Autoblog geloven we dat de leukste autocommunities ontstaan wanneer mensen hun passie kunnen delen, elkaar uitdagen en fanatiek discussiëren zonder dat het persoonlijk wordt. Niemand hoeft het altijd met elkaar eens te zijn, dat zou ook behoorlijk saai zijn. Een goede sfeer maakt discussies uiteindelijk wel leuker voor iedereen.

Daarom blijven we actief modereren en verwijzen we gebruikers naar onze gedragscode. Niet om gesprekken af te remmen, maar om ervoor te zorgen dat Autoblog een plek blijft waar autoliefhebbers graag samenkomen.

- Wouter Karssen, hoofdredacteur Autoblog

PS: de beste automerken zijn nog altijd Porsche en BMW. En Alfa Romeo, dat spreekt voor zich.