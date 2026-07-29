Kijk, er komt een nóg extremere variant van de 1.169 pk sterke AMG GT 4-Door

De nieuwe elektrische AMG GT 4-Door is al een tamelijk extreem apparaat. De instapversie heeft namelijk al 816 pk. En dan is er ook nog een versie met 1.169 pk. Maar het lijkt erop dat Mercedes nog meer in petto heeft voor deze auto.

Autoblog-lezer @potenza zag in Bad Camberg namelijk een AMG GT 4-Door aan de lader hangen die nog een tandje extremer oogt. We zien namelijk een grote taartschep achterop en er lijken extra koelsleuven op de frunk te zitten.

Ringrecord?

Dit zou dus wel eens de echte Taycan Turbo GT-killer kunnen worden, voor zover de AMG GT met 1.169 pk dat nog niet is. Wie weet aast Mercedes wel op een ‘Ringrecord. Al gaat het heel lastig worden om de Taycan Turbo GT met Manthey-pakket te verslaan. Die noteerde een tijd van 6:55,533 en is daarmee de snelste EV én de snelste vierdeurs op de Nordschleife.

Meer pk’s niet nodig

Of deze variant ook nog extra vermogen krijgt? Dat kunnen we ons haast niet voorstellen, want 1.169 is al idioot veel. We roepen altijd “iedere auto wordt beter van 100 pk extra”, maar er zijn grenzen. We gaan er vanuit dat Mercedes met deze versie vooral focust op aerodynamica. En een beetje gewichtsbesparing kan ook geen kwaad: de AMG GT 63 4-Door weegt 2.460 kg.

Wat Mercedes precies van plan is met dit elektrische vlaggenschip moet de toekomst uitwijzen. We wachten in spanning af.

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