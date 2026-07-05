Autoblog-lezer spot überzeldzame Bugatti in het maandagochtendverkeer

Zwitserland herbergt veel pareltjes op autogebied, maar toch verwacht je niet op een maandagochtend zomaar een extreem zeldzame Bugatti tegen te komen. Toch overkwam @IvoS86 dit.

Ivo reed afgelopen maandag op de snelweg bij Basel, toen er in zijn binnenspiegel een Bugatti opdook. En niet zomaar eentje: een Bugatti Centodieci. Van deze auto zijn er maar tien gemaakt. En we vermoeden dat de meeste exemplaren bijna nooit buiten komen.

Hommage aan de EB110

De Centodieci is uiteraard gebaseerd op de Chiron, maar dan met een compleet nieuw koetswerk. Dit is geïnspireerd op de EB110. De ronde luchtopeningen achter de zijruiten, de hooggeplaatste koplampen en de achterlichten zijn duidelijke verwijzingen naar de legendarische Bugatti uit de jaren ’90.

Niet geheel toevallig betekent Centodieci ook 110. Dit verwijst overigens niet alleen naar de EB110, maar ook naar het feit dat 110 jaar bestond in 2022. Je vraagt je misschien wel af waarom de EB110 destijds zo genoemd werd. Dat was geen verwijzing naar de 110e verjaardag van het merk, maar naar de 110e verjaardag van Ettore Bugatti.

1.600 pk

Onderhuids is de Centodieci ‘gewoon’ een Chiron, maar dan wel met 1.600 pk. Daarmee staat de Centodieci op gelijke voet met Chiron Super Sport, die 100 pk meer heeft dan de normale Chiron. Of je daar nou echt veel van merkt, wagen we te betwijfelen, maar verschil moet er zijn.

Om een Bugatti Centodieci te bemachtigen moest je destijds € 8 miljoen neertellen. Naar de huidige waarde kunnen we alleen maar raden. Vorig jaar werd een exemplaar op de veiling aangeboden door RM Sotheby’s, maar die is uiteindelijk niet verkocht. RM Sotheby’s had de waarde ingeschat op € 10 tot 15 miljoen. Misschien was dat te hoog gegrepen, maar deze auto zal zeker niet minder dan € 8 miljoen waard zijn.

Eigenaar heeft er nog een!

Het meest bizarre is nog: de eigenaar van deze lichtblauwe Centodieci heeft er nog één. Ja, dat lees je goed: er zijn maar tien exemplaren gebouwd en deze man heeft er gewoon twee. Dat is eigenlijk gewoon inhalig. De beste man heeft verder nog een Chiron Super Sport 300+, een Chiron Pur Sport, een Divo en de nodige klassieke Bugatti’s. Hier zou zelfs Perridon jaloers van worden!

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