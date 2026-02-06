Autoblog Podcast #S2E03: niemand koopt een Model 3 + nieuwe RS5

Dit is Autoblog Podcast seizoen 2, aflevering 3.

Het grootste “nieuws” van de week: Flitsmeister zou stoppen. Paniek alom, mensen zegden massaal hun abonnement op… en toen bleek het een stunt te zijn. Flitsmeister komt met DOT, een kastje. Creatief? Ja. Handig? Mwah. En vooral: nogal wat mensen zijn nu gewoon weg.

Daarna de cijfers waar niemand vrolijk van wordt: de Tesla Model 3. Afgelopen maand 7 verkocht. Zeven. Vorig jaar waren dat er nog honderden. Zelfs de Lamborghini Urus deed het beter. Ondertussen vliegen tweedehands EV’s juist wél de deur uit, omdat ze eindelijk betaalbaar worden en ook gewoon beter zijn dan een paar jaar geleden.

Verder bespreken ze de nieuwe Audi RS5, die met zo’n 600 pk sterker wordt dan de C63, maar wel afscheid neemt van de V8. Ook het 30 km/u-beleid in steden komt langs: goed voor veiligheid, slecht voor gemeentebudgetten.

Dit en meer in de Autoblog Podcast!

