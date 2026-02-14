Autoblog Spots Uploterij: win een cadeaubon t.w.v. €100

Ook deze maand is er weer een Uploterij!

Er worden op Autoblog Spots veel gave foto’s geüpload en dat mag best beloond worden. Sowieso geven we iedere maand al een cadeaubon ter waarde van €100 weg aan de winnaar van de Foto van de Maand. Daarvoor moet je natuurlijk wel de beste foto maken. Om iedereen een kans te geven hebben we de Uploterij in het leven geroepen.

Wat houdt dit in? Heel simpel: iedereen die uploadt maakt kans op een bol.com cadeaubon van €100. In september kwam @biertjuh als winnaar uit de bus, wie weet ben jij deze maand wel de gelukkige.

De winnaar wordt gekozen op basis van een random geselecteerde spot. Dat betekent: hoe meer je upload, hoe meer kans je maakt. Foto’s van auto’s in het wild, foto’s van evenementen of foto’s van je eigen auto: het is allemaal welkom op Autoblog Spots!

Foto: Lancia Delta HF Integrale, gespot door @biertjuh

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