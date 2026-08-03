Autoblog toptip: volg niet blindelings je navigatie

We hebben er weer een hoor...

Een verkeerde afslag nemen overkomt iedereen wel eens. Een doodlopende straat ook nog. Maar een complete stenen trap oprijden? Dat lukt niet iedere automobilist.

Toch gebeurde het afgelopen weekend in het Belgische Blankenberge. Een Nederlandse bestuurder reed met zijn auto een enorme trap op en kwam halverwege muurvast te staan. Volgens Belgische media verklaarde de man dat hij simpelweg de route van navigatie-app Waze volgde.

Veel verder kwam hij niet. De auto kon geen kant meer op en moest uiteindelijk met een bergingswagen van de trap worden gehaald. Daarbij liep zowel de auto als de trap schade op, wat weer zonde is, de trap was net helemaal gerenoveerd.. De bestuurder zelf bleef ongedeerd.

Of Waze de bestuurder nou echt de trap op heeft gestuurd, is nog niet duidelijk. Het is in ieder geval niet de eerste keer dat een navigatie-app voor een wel heel bijzondere route zorgt. Maar er is 1 ding waar wij hier ter redactie maar niet over uit kunnen. Als je op een gegeven moment door een middeleeuws dorp wordt geleid en je ziet dat je ineens bovenaan een immense trap staat, dan zou er toch een belletje moeten gaan rinkelen? Dat je niet goed zit?

Ach ja, het levert wel een vermakelijk verhaal op. Dat dan weer wel.

De foto is ter illustratie