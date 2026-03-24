Autobouwers kopen in paniek zoveel mogelijk aluminium in, maar waarom?

De drang om oorlogje te spelen van de boze, oranje Amerikaan heeft niet alleen invloed op de prijzen bij de pomp. Waar wij door het gedoe in Iran (en het gebrek aan actie van de Nederlandse politiek) recordbedragen moeten betalen voor een litertje benzine, zitten autobouwers met hun handen in het haar om een andere grondstof die schaarser begint te worden.

Van motorblokken tot autodeuren

We hebben het hier natuurlijk over aluminium. Juist, aluminium. Die zag je waarschijnlijk niet aankomen. Wij ook niet. Maar het blijkt dat het Midden Oosten een belangrijke toeleverancier is van het metaal waar veel auto-onderdelen van gemaakt worden. Door de oorlog is de toevoer van dit materiaal aanzienlijk verminderd. Twee grote producenten hebben de productie moeten verlagen door haperende energievoorzieningen en onvoorspelbare leveringen van grondstoffen.



Normaliter is het Midden Oosten goed voor zo’n 14 procent van het in Europa geïmporteerde Aluminium. Dat is nu tot nagenoeg niets gedaald, voornamelijk doordat de scheepvaart via de Straat van Hormuz vrijwel helemaal stil ligt.

Preventief inkopen

Autobouwers willen de problemen zoveel mogelijk voor blijven en grijpen daarom nu in. Ze proberen zoveel mogelijk aluminium in handen te krijgen als ze kunnen. “Als de situatie niet verandert, dan gaan meer partijen in paniek inkopen doen”, geeft een van de topmensen van een aluminiumproducent aan tegenover het FT.



Meerdere Westerse autobouwers gaven tegenover de Britse krant ook al aan dat ze ondertussen al wat meer moeite krijgen met het inkopen van aluminium. Enkele ervan zijn al bezig aan de voorraden die eigenlijk pas op een later moment aangesproken zouden moeten worden. Anderen hebben de aandacht verschoven naar recycling. Deze gebruik dus geen nieuw metaal, maar de hergebruikte variant.



Voor een enkele Japanse handelaar is zelfs Rusland als aluminiumleverancier weer een optie als de situatie in het Midden Oosten aanhoudt, terwijl het land nog steeds geboycot wordt.

Hogere prijzen en lagere productie

Europese metaalhandelaren zien de problematiek groeien. Volgens hen kunnen automakers nog tot juni of juli teren op de voorraden die ze hebben, waarna ze toch echt moeten beginnen met het snijden in de productie. Het vinden van een andere toeleverancier is ook niet echt een optie op zo’n korte termijn, want zo’n aanbesteding duurt gemiddeld 1,5 jaar.



De prijzen van het metaal stijgen ook al in rap tempo. Sinds de start van de oorlog is het materiaal in Europa al 12 procent duurder geworden. Voor Japanse handelaren is het nog erger, want die betalen zo’n 40 procent meer voor hetzelfde materiaal. Zij zijn dan ook in grotere mate afhankelijk van het Midden Oosten dan Europa dat is.



Denk je alles wel gehad te hebben met hogere kosten door importheffingen, chiptekorten, grondstoffentekorten voor batterijen en extra ontwikkelingskosten voor elektrificatie, komt dit er ook nog eens bij.