Autobouwers misbruiken veiligheid voor hogere prijzen!

Een nieuwe auto kopen voelt tegenwoordig een beetje als een soort van financiële survivaltocht. Prijzen schieten omhoog en fabrikanten hebben daar een handig excuus voor: veiligheid. Maar volgens Euro NCAP is dat verhaal inmiddels net zo geloofwaardig als “ik was mijn huiswerk vergeten”.

Veiligheid als standaard smoes

Automerken pronken maar wat graag met hun arsenaal aan rijhulpsystemen. AEB, lane assist, dodehoekdetectie, het klinkt indrukwekkend en dat is het ook wel. Maar volgens Euro NCAP wordt dit rijtje net even iets te vaak gebruikt als verklaring voor de hogere prijzen.

Secretaris-generaal Michiel van Ratingen laat aan Drive doorschemeren dat het logisch is dat veiligheid geld kost, maar het geen vrijbrief is om prijzen lekker op te schroeven. De organisatie houdt zelf al jaren rekening met kosten in hun testcriteria, dus het idee dat fabrikanten “moeten” investeren tot de prijs explodeert, gaat er niet helemaal in.

Je auto kan al meer dan je denkt

Het mooie is: die moderne auto zit al bomvol met techniek. Sensoren, camera’s en radars zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Alleen benutten fabrikanten die hardware lang niet altijd optimaal.

Volgens Euro NCAP ligt de oplossing gewoon in slimmer werken. Laat systemen beter samenwerken en haal meer uit de software, in plaats van steeds nieuwe hardware toe te voegen. Minder extra onderdelen, meer slimme code. Dat is niet alleen efficiënter, maar ook nog eens een stuk vriendelijker voor je portemonnee. Win win dus.

Meer systemen = lagere prijs (toch?)

Dan is er nog het simpele principe van schaalvoordeel. Hoe meer auto’s uitgerust zijn met dezelfde veiligheidssystemen, hoe goedkoper die technologie wordt. Volgens Euro NCAP zouden prijzen dus juist moeten dalen naarmate deze systemen algemeen gebruikt worden. Maar in de praktijk lijkt het tegenovergestelde te gebeuren: meer standaard veiligheid, hogere prijs.

Toeval? Of gewoon een handige manier om lekker die marges op te krikken? Hoe dan ook, de boodschap is duidelijk: veiligheid moet de norm zijn, geen luxe verdienmodel.