'Autobouwers moeten stoppen met het inleveren op kwaliteit omwille van prijs'

Er zijn twee dingen waar mening autofabrikant mee in de knoei zit: de druk om zo goedkoopmogelijk te produceren en het continue blijven innoveren en blijven uitbrengen van nieuwe modellen. Dat laatste lokt nog wel eens uit om de kantjes er vanaf te lopen om het eerste makkelijker te kunnen behalen. En daar zijn wij, de autokopers, uiteindelijk de dupe van.

Vooral Chinese autobouwers ondervinden de druk van beide factoren. De concurrentie op de lokale markt, maar ook op de internationale markt waarop veel van de Chinese spelers willen doorbreken, is zo groot dat ze eerder grijpen naar, laten we zeggen, iets minder eervolle manieren van produceren.

Goedkoop wordt de standaard

Dat steekt vooral CEO Li Shufu van autogigant Geely. Hij roept alle autofabrikanten op om zich niet te laten verleiden tot verlagen van de productiestandaarden omwille van snelheid en concurrentiepositie. Iets wat volgens hem steeds meer de standaard lijkt te worden in de industrie.

Li Shufu waarschuwt dat oppervlakkige ontwikkelingen leiden tot grotere problemen op de langere termijn. Volgens hem worden auto’s gezien als een hoogwaardig en duurzaam goed en zouden ze dat in de praktijk ook moeten zijn. Het overnemen van ‘fast-food principes’ levert enkel grotere operationele risico’s op, aldus de topman.

Auto's worden onveiliger

Hij doelt hierbij vooral op mogelijke veiligheidsrisico’s voor de inzittenden. Het op de korte termijn focussen op financiële resultaten met te snelle ontwikkeling van nieuwe voertuigen zorgt ervoor dat dingen over het hoofd gezien kunnen worden. Hij benadrukt dan ook dat technologische ontwikkelingen en processen transparant en inzichtelijk moeten blijven, omdat een goede implementatie hiervan direct van invloed is op mensenlevens.

Daarnaast stelt hij dat een goede technische ontwikkeling en innovatie essentieel blijft. Het is volgens hem de enige manier om toekomstbestendig te blijven als automaker. De kantjes er vanaf lopen en simpelweg dingen kopiëren van anderen zou volgens hem enkel leiden tot financiële boetes.