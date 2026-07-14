Autodealer: ”Hybride is het nieuwe diesel” en dat heeft grote gevolgen

Loop bij een willekeurige tweedehandsautoverkoper binnen en kijk eens om heen je. Waar je een jaar of tien geleden nog wat 330d’s en XE 2.0 D’s zag staan, zie je nu eHybrids en 250e’s shinen. De diesel is op de markt van gebruikte auto’s vervanger door de PHEV’s. Dat ziet ook autohandelaar Arnoud Pruijssen van Autobedrijf ‘t Centrum.

Tegenover Automotive Online legt hij uit wat de transformatie voor dealers betekent. Hij bevestigt: “Hybrides zijn de nieuwe diesels. Acht jaar geleden bestond 90 procent van ons aanbod uit dieselauto's. Dat zijn nu allemaal plug-in hybrides.” Zijn klanten zien de voordelen van PHEV’s wel in, maar Pruijssen waarschuwt ze ook: “Zonder eigen laadpaal kom je qua kosten niet veel gunstiger uit [dan een benzineauto red.]”.

De reden hierachter is simpel: de stimulering vanuit Den Haag. Diesels zijn door fiscale maatregelen en milieuzones uit de gratie geraakt, waardoor de plug-in hybride het logische, fiscaal aantrekkelijkere alternatief is geworden voor de veelrijder.

Nog jarenlang benzineauto’s en PHEV’s

Pruijssen is niet bang voor de Europese afschaffing van de verbrandingsmotor. Hij legt uit: “Auto's die vandaag van de productieband rollen, bepalen de komende tien, vijftien jaar het aanbod op de occasionmarkt. Daar zitten natuurlijk al wel veel elektrische auto’s bij, maar lang niet alles.”

Auto-onderhoud verandert

Door de verschuiving van dieselauto’s naar PHEV’s en EV’s moeten de werkplaatsen waar onderhoud wordt verzorgd aan de auto’s ook meebewegen. “De monteur die alles kan, verdwijnt langzaamaan. Het uitlezen en diagnosticeren van een storing in een elektrische auto vergt heel andere kennis dan bijvoorbeeld een versnellingsbak vervangen. Daar zie je wel een differentiatie”, denkt de handelaar.

Pruijssen legt uit hoe het nu zit. “De diagnosespecialist doet nu het voorwerk en geeft de reparatie-opdracht daarna aan de monteur voor het vervangen van de componenten, waarna het inleren daarvan weer door de diagnosespecialist gebeurt.”

Ook ontkracht de autoverkoper een mythe over EV-onderhoud: “Overigens wordt over elektrische auto’s weleens moeilijk gedaan, maar het onderhoud aan zaken als remmen, schokbrekers, banden, draagarmen en aircosystemen is allemaal hetzelfde. Ik vrees dus niet dat we straks in de werkplaats niks meer te doen hebben.”

Foto's: Ford Kuga 2019-heden (CX482) occasion aankoopadvies

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