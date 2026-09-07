Autodealers boeken recordomzet, maar toch ziet het er erg slecht uit

De kassa's bij de Nederlandse dealers, garages en motorzaken laten weer een hoopvolle toon horen. Toch heerst er op de werkvloer allesbehalve een overwinningsroes.

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ) blijkt dat de auto- en motorbranche in het tweede kwartaal van 2026 een flinke omzetstijging van 13,9 procent boekte ten opzichte van een jaar eerder. Bij de handel en reparatie van auto’s ging de omzet zelfs met 19,2 procent omhoog. Dat werd voornamelijk gedreven door de aantrekkende verkoop van auto's en de verdere groei van het Nederlandse wagenpark.

En er is nog meer goed nieuws: de verkoop van vrachtwagens kende een gigantische stijging van 56,2 procent vergeleken met het tweede kwartaal van 2025. Bij lichte bedrijfswagens en auto’s was er een groei van 4,9 procent. De enige uitzondering was de handel in auto-onderdelen, waar de omzet met 1,4 procent licht kromp.

De schaduwzijde

Ondanks de vollere kassa's is het ondernemersvertrouwen onder garage-eigenaren en autohandelaren gedaald. De verklaring zit in de geknepen marges aan de achterkant van de bedrijfsvoering. Hogere omzetcijfers betekenen in de huidige markt absoluut niet dat er onderaan de streep meer nettowinst overblijft.

Het personeelstekort in de garage- en dealerwereld blijft immens groot. In het tweede kwartaal van 2026 stonden er in de auto- en motorbranche maar liefst 7.700 vacatures open. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Om monteurs en personeel vast te houden en aan te trekken, stijgen de loonkosten hard. Bovenop de stijgende loonkosten hebben ondernemers te maken met duurdere inkoop van voertuigen en stijgende algemene bedrijfskosten, waardoor de winstmarges verdampen.

De autobranche draait met andere woorden weliswaar op volle toeren op papier, maar ondernemers moeten steeds harder rennen om met hogere kosten dezelfde — of zelfs lagere — marges over te houden. Met de tweedehands EV-boom die is gaan liggen, biedt dat geen uitkomst meer. Plus, die EV’s hebben minder onderhoud nodig waardoor de dealers ook weer minder verdienen aan het onderhoud van die auto’s . Moeten we al pinda’s aan elkaar rijgen voor dealers? Nee hoor, maar de manier waarop de dealers nu handel bedrijven zal in de komende jaren flink moeten veranderen willen de handelaren overleven.

Foto ter illustratie: Mercedes AMG A45s gespot door vanrees