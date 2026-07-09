Dit is de meest gestolen auto van Nederland op dit moment

Goed nieuws voor autobezitters: in de eerste helft van 2026 is het aantal voertuig- en autodiefstallen in Nederland flink gedaald. Uit de nieuwste cijfers van Stichting VbV (Verzekeraars tegen Voertuigcriminaliteit) blijkt dat er bij bijna alle voertuigcategorieën sprake is van een daling. De opvallendste verschuiving zien we echter in de ranglijst van favoriete modellen van het dievengilde: de Toyota RAV4 is van zijn twijfelachtige troon gestoten.

Al zes jaar lang voert de RAV4 dit beruchte lijstje aan, maar nu is dat anders. De criminaliteitscijfers rondom de populaire SUV zijn nagenoeg gehalveerd! Het meest recente model van de RAV4 (bouwjaar 2019-heden) werd 82 keer gestolen, een forse daling van 43 procent ten opzichte van de 144 stuks in dezelfde periode vorig jaar. Ook de oudere generatie RAV4 (2013-2019) noteerde een daling van 43 procent.

Dit is de meest gestolen auto van H1 2026

De plek aan de top ordt echter pijnlijk genoeg overgenomen door een stalgenoot: de Toyota Corolla Cross. Met 87 diefstallen (een stijging van maar liefst 71 procent) is dit model nu de meest gestolen auto van Nederland. Een andere opvallende stijger in de statistieken is de oudere generatie Renault Captur (2013-2019), waarvan het aantal diefstallen met 110 procent toenam naar 63 stuks. Bekijk hieronder de top 10.

Toyota Corolla Cross (05/2022-heden) — 87 stuks (+71 procent) Toyota RAV4 (01/2019-heden) — 82 stuks (-43 procent) Renault Captur (04/2013-10/2019) — 63 stuks (+110 procent) Volkswagen Polo VI (07/2017-heden) — 63 stuks (-2 procent) Toyota RAV4 (03/2013-01/2019) — 57 stuks (-43 procent) Toyota C-HR (10/2016-02/2024) — 53 stuks (-36 procent) Fiat 500 facelift (09/2015-05/2025) — 50 stuks (+6 procent) Volkswagen Golf VIII (01/2020-04/2024) — 50 stuks (+6 procent) Volkswagen Golf VII (11/2016-01/2020) — 43 stuks (+10 procent) Kia Sportage (12/2021-heden) — 39 stuks (-52 procent)

Grote risico op diefstal bij andere modellen

Hoewel de Corolla Cross in absolute aantallen het vaakst werd meegenomen, zegt dat niet alles over je persoonlijke risico. De stichting VbV kijkt in haar diefstalrisicomodel namelijk ook naar hoe vaak een model überhaupt op de Nederlandse wegen rondrijdt. Als er gekeken wordt naar het pure diefstalrisico, staat de Kia Sorento (2020-heden) op de absolute nummer één positie, direct gevolgd door de twee generaties van de, daar is ie weer, Toyota RAV4 en de Kia Sorento facelift. Ook de Fiat 500 (inclusief de cabrio-varianten) en de elektrische Kia EV6 behoren tot de auto's met het hoogste diefstalrisico van het land.

Kia Sorento (MQ4) 09/2020 - heden Toyota RAV4 (AXA#/MXA#) 01/2019 - heden Toyota RAV4 (ASA4/ZSA4/ALA4) 03/2013 - 01/2019 Kia Sorento facelift (UM/UMA) 11/2017 - 09/2020 Toyota Corolla Cross (MGXA/ZSG/ZVG) 05/2022 - heden Fiat 500 (facelift) (312/150) 09/2015 - 05/2025 Fiat 500 C (facelift) (312/150) 09/2015 - 05/2025 Fiat 500 cabriolet (312/150) 09/2007 - 08/2015 Kia EV6 (CV) 09/2021 - heden Toyota Highlander (AXUH7/GSU7) 01/2021 - heden

Algehele daling zorgt voor lagere schadelast

In totaal werden er in het eerste halfjaar van 2026 exact 3.476 personenauto's gestolen. Dat is een daling van 9 procent (oftewel 364 auto's) ten opzichte van vorig jaar. Hiermee lijkt de stijgende trend van de afgelopen jaren eindelijk te zijn doorbroken. Ook bij lichte bedrijfswagens (-5 procent) en motorfietsen (-5 procent) nam het aantal diefstallen af. De enige negatieve uitzondering zijn de bromfietsen; daar steeg het aantal diefstallen juist met 10 procent naar 5.368 stuks.

Door de daling van het aantal gestolen auto's daalde de totale schadelast voor verzekeraars ook aanzienlijk: met 13 procent naar een bedrag van ruim 57 miljoen euro (vorig jaar was dat nog 66 miljoen euro).

Meer auto's teruggevonden, ook over de grens

Hoewel dit artikel in het teken staat van iets vreselijks is het grotendeels een goed nieuws show. Er worden namelijk ook steeds meer gestolen auto’s gevonden en teruggebracht naar de wetmatige eigenaar. In de eerste zes maanden van 2026 werden er 3.697 voertuigen (auto's, motoren en lichte bedrijfswagens) teruggevonden, een stijging van 9 procent.

Van de teruggevonden voertuigen doken er 406 op in het buitenland. Hoewel dat 11 procent minder is dan vorig jaar, blijven onze buurlanden de absolute topbestemmingen voor het dievengilde. Duitsland staat met 117 teruggevonden voertuigen stijf bovenaan, gevolgd door België (58), Bulgarije (32), Spanje (31) en Polen (22).

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