Karma: Amerika moet automerken 166 miljard terugbetalen

Je kent het wel: de prijzen gaan omhoog, want “heffingen”, “kosten” en “omstandigheden”. Prima, dat hoort er allemaal bij. Maar wat als die kosten achteraf dan toch misschien een beetje onterecht blijken? Dan zou je denken dat iedereen netjes zijn geld terugkrijgt. Toch?

Miljarden onderweg naar Detroit

In de Verenigde Staten is dus precies het tegenovergestelde aan de hand. De grote autofabrikanten staan namelijk goedgemutst in de rij om miljarden aan eerder betaalde importheffingen terug te krijgen. En niet een beetje ook. Zo verwacht Ford maar liefst 1,3 miljard dollar terug te zien, een bedrag dat alvast vrolijk in de boeken is gezet. General Motors mikt op zo’n 500 miljoen dollar en Stellantis rekent op ongeveer 400 miljoen euro. Lekker cashen, noemen we dat.

De aanleiding? Een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof eerder dit jaar, waarbij delen van een oud importtarievenprogramma ongeldig werden verklaard. Die heffingen, goed voor een aangename 166 miljard dollar in totaal, blijken dus onrechtmatig te zijn geweest. Oei.

Geld terug, maar niet voor jou

Dat hele verhaal klinkt in principe vrij eerlijk: geld terug voor onterecht betaalde kosten. Alleen zit er een klein detail in het hele verhaal. Dat geld gaat dus gewoon naar de bedrijven die de tarieven betaalden… niet naar de mensen die uiteindelijk de rekening onder hun neus geschoven kregen. Want laten we even eerlijk zijn: die importheffingen zijn gewoon lekker doorberekend in de prijs van auto’s. De koper betaalde dus vrolijk mee. Maar nu het geld wordt teruggestort, blijft het hangen bij de fabrikanten.

Volgens berichtgeving van Reuters hebben bedrijven zelfs al zo’n 2,3 miljard dollar aan verwachte refunds als inkomsten geboekt, terwijl het geld nog niet eens op de rekening staat.

Politiek mijnenveldje

Het wordt gelukkig allemaal nog veel leuker. Autofabrikanten hebben volgens hun eigen financiële bazen zelfs een plicht om dit geld terug te eisen. Niet voor jou, maar voor hun aandeelhouders. Logisch vanuit hun perspectief, maar het schuurt natuurlijk wel een beetje. Tegelijkertijd ligt het politiek gevoelig. Bedrijven die hun geld niet terugvragen, zouden volgens uitspraken van de grote boze oranje meneer Trump “onthouden” worden. Dus ja, niet aanvragen is ook geen optie.

Ondertussen wacht de consument rustig af. Of nou ja, wacht… die krijgt dus helemaal niets.

Dus samengevat: jij betaalde meer voor je auto door importheffingen die achteraf illegaal blijken. De fabrikanten krijgen dat geld terug, met rente zelfs. En jij? Jij mag genieten van de wetenschap dat je hebt bijgedragen aan een prima kwartaalresultaat. Lekker gewerkt!

