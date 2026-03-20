Moet een automaat-rijbewijs de standaard worden en een rijbewijs waar je ook een handbak mee mag rijden de uitzondering?

De afgelopen tien jaar is het aantal rijexamens in een automaat enorm toegenomen. Als je je rijexamen aflegt in een automaat, dan krijg je ook een rijbewijs waarmee je enkel en alleen in een auto mag rijden met een automatische versnellingsbak. Met de omslag naar elektrische auto’s, plug-in hybrides en full-hybrids een logische stap?

Dik zeven keer meer

In de afgelopen tien jaar is het aantal rijexamens in een automaat meer dan zeven keer meer geworden. In 2015 werden er ruim 8.200 van dit soort examens afgelegd, in 2025 ging het al om 61.000 stuks, zo meld RTL Nieuws.

In percentages van het totale aantal rijexamens is dat nu 12 procent tegenover 2 procent in 2015. Dat betekent dat er nog altijd 557 duizend “normale” rijexamens zijn afgelegd, maar worden die niet gewoon overbodig? Van Rob Jetten en kornuiten moeten we immers allemaal in een EV gaan rijden en dan rij je toch automaat. Dus waarom nog standaard een examen aanbieden in een handbak.

Automaat-rijbewijs moet de standaard worden!

Nu kiest nog het grootste deel van de geëxamineerden voor een rijexamen in een schakelauto, maar dat is vooral omdat ze na het rijexamen nog geen EV of automaat kunnen betalen. Met die code 78 op je rijbewijs kun je dan niet in een schakelbak rijden.

Maar wat vinden jullie? Moet de standaard worden omgedraaid? Moet een automaat-rijbewijs de standaard worden, of moet alles blijven zoals het was?